Blessurezorgen voor Koeman: basisklant Oranje met hamstringklachten naar de kant

Het is nog maar de vraag of komende week in actie kan komen voor het Nederlands elftal in het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. De verdediger viel na een dik uur spelen uit bij de Serie A-topper tussen zijn club Internazionale en Atalanta.

Dumfries (28) greep naar zijn hamstring, speelde nog wel even door maar ging even later alsnog naar de kant; Yann Bisseck was zijn vervanger. Inter stond op dat moment met 0-1 voor, Carlos Augusto maakte tien minuten na rust de (op het moment van schrijven) enige treffer van het duel in Bergamo.

Bondscoach Ronald Koeman kan in het tweeluik met de Europees kampioen sowieso niet beschikken over Nathan Aké en Stefan de Vrij. Het duo maakte wel deel uit van de voorselectie, maar haakte wegens blessures af. Matthijs de Ligt werd in plaats van het duo aan de definitieve selectie toegevoegd. Zaterdag ontving Koeman een afmelding van Jerdy Schouten, maar voor de middenvelder van PSV besloot de keuzeheer geen vervanger op te roepen.

Daarnaast is het de vraag of Frenkie de Jong zich maandag 'gewoon' meldt bij Oranje. De middenvelder had zondagavond in de basis van FC Barcelona moeten staan in het uitduel bij Atlético Madrid, maar trainer Hansi Flick vertelde een uur voor de wedstrijd dat De Jong vanwege ziekte ontbreekt. De middenvelder kampt met maag- en darmklachten, zo is inmiddels duidelijk.

De heenwedstrijd tussen Nederland en Spanje wordt komende donderdag (20 maart) gespeeld in De Kuip in Rotterdam. Drie dagen later, op zondag 23 maart, volgt de return in Mestalla, het stadion van Valencia CF.