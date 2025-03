Definitieve selectie Oranje: Koeman wijst één vervanger voor Aké en De Vrij aan

De definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League is bekend. Bondscoach Ronald Koeman heeft na het wegvallen van en tóch een plek ingeruimd voor . Ook maakt deel uit van de definitieve spelersgroep. De aanvaller van Corinthians werd sinds het EK in Duitsland niet meer opgeroepen, maar mag zich komende maandag melden in Zeist.

Oranje eindigde als tweede in de Nations League-poule, achter groepswinnaar Duitsland maar voor Hongarije en Bosnië-Herzegovina. In de strijd om een plek bij de laatste vier wacht een pittige confrontatie met regerend Europees kampioen Spanje. De heenwedstrijd wordt komende donderdag (20 maart) gespeeld in De Kuip in Rotterdam, drie dagen later (zondag 23 maart) volgt de return in Mestalla, het stadion van Valencia CF.

Ten opzichte van de 25-koppige voorselectie die Koeman twee weken geleden bekend maakte, is Nathan Aké er niet bij. De 30-jarige verdediger van Manchester City heeft recent een voetoperatie ondergaan, zijn trainer Pep Guardiola maakte afgelopen week bekend dat het herstel van Aké minimaal tien weken zal duren, waardoor zijn seizoen er mogelijk al op zit. Daarnaast ontbreekt ook De Vrij vanwege een blessure. In plaats van het duo zit Matthijs de Ligt, die in de voorselectie nog ontbrak, er wél bij.

Definitieve selectie Oranje

Doelmannen: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam).

Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Jurriën Timber (Arsenal), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United).

Middenvelders: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Kenneth Taylor (Ajax), Jerdy Schouten (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (AFC Bournemouth).

Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Aston Villa), Memphis Depay (Corinthians), Xavi Simons (RB Leipzig).

