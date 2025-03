Kraay noemt twee ‘nieuwe namen’ die hoe dan ook starten bij Oranje tegen Spanje

Hans Kraay junior weet zeker dat Ronald Koeman volgende week en gaat opstellen bij Oranje, zo vertelt hij aan Voetbal International. Het Nederlands elftal speelt dan een tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

Nederland speelt volgende week donderdag in De Kuip de eerste wedstrijd van de kwartfinale tegen Spanje. Drie dagen later staat de return in Estadio Mestalla in Valencia op het programma. Koeman maakte twee weken geleden zijn 25-koppige voorselectie bekend, wat een terugkeer van Depay betekende. De bondscoach maakte zondag bij Studio Voetbal bekend dat de spits ook tot de definitieve selectie zal behoren. De verwachting is dat Koeman de rest van de selectie vrijdag bekendmaakt.

In gesprek met Voetbal International geeft Kraay aan dat hij wel denkt te weten welke twee ‘nieuwe spelers’ aan de aftrap zullen verschijnen tegen Spanje. “Ik weet bijna zeker dat Memphis Depay in de spits staat”, legt de analist uit. “Hij is fit geworden bij Corinthians, hij heeft weer diepte in zijn spel, hij scoort, en is op dit moment eigenlijk de enige 9 in topvorm.” Koeman is onlangs samen met Nigel de Jong naar Brazilië afgereisd om Depay aan het werk te zien. “Je gaat als Koeman niet voor niets 24 uur in een vliegtuig zitten om even met Memphis te praten om te vragen hoe het met zijn buurvrouw is. Memphis gaat tegen Spanje starten en terecht.”

De andere ‘nieuwe’ naam in het elftal van Koeman, zal volgens Kraay Van Hecke zijn. “Ik was vorige week drie dagen in Brighton en daar vertelde Joël Veltman mij dat hij elke week geniet van die uitstekende rechter centrale verdediger van hen, Jan Paul van Hecke”, legt hij uit. Koeman was enkele weken eerder gaan kijken bij Brighton en moet volgens Kraay dezelfde conclusies hebben getrokken. “Een ijzersterk duellerende Van Hecke, aan de bal altijd de oplossing vooruit zoeken, geweldig in de rugdekking, en misschien op dit moment mijn zeer gewaardeerde Stefan de Vrij voorbij.” Overigens zat Van Hecke bij de laatste interlands, in november van vorig jaar, al bij de selectie van Oranje. In de thuiswedstrijd tegen Hongarije (4-0) speelde hij zelfs negentig minuten mee.

