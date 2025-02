Ronald Koeman reist af naar Brazilië voor Memphis, maar moet dan fikse teleurstelling verwerken

Ronald Koeman en Nigel de Jong reisden afgelopen weekeinde af naar Brazilië om van dichtbij in actie te kunnen zien, maar de bondscoach van het Nederlands elftal en technisch directeur van de KNVB zagen de aanvaller tot ongetwijfeld hun eigen teleurstelling op de bank beginnen bij Corinthians. Memphis kwam een half uur voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog binnen de lijnen, maar kon niet voorkomen dat Corinthians twee punten liet liggen tegen Guarani.

Memphis verbaasde vriend en vijand door in september 2024 het Europese continent in te ruilen voor Zuid-Amerika. De aanvaller was na zijn vertrek bij Atlético Madrid aan het einde van het afgelopen seizoen transfervrij en kreeg tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland de uitgelezen kans om zichzelf in de kijker te spelen, maar beleefde een persoonlijk teleurstellend toernooi. Een toptransfer bleef uit. Na het sluiten van de transfermarkt in Europa vond Memphis dan toch een nieuwe club: Corinthians. De oud-speler van onder meer PSV, Manchester United en FC Barcelona werd onthaald als een held.

Het huwelijk tussen Corinthians en Memphis is tot op heden een groot succes. Memphis speelde tot zondagavond 22 wedstrijden voor de club, waarin hij acht keer scoorde en zeven assists verzorgde. Hij had na zijn komst een belangrijk aandeel in de opmars van Corinthians. Bij zijn komst verkeerde de club in degradatiezorgen, maar met Memphis eindigde Corinthians toch nog in de subtop. Het nieuwe seizoen van de Braziliaanse Série A moet weliswaar nog van start gaan, maar Memphis heeft in de Campeonato Paulista opnieuw al zijn kwaliteiten kunnen tonen. Zo was hij onlangs nog belangrijk met een treffer tegen São Bernardo en een assist tegen het Santos van Neymar.

Koeman en De Jong in Brazilië

De goede vorm van Memphis is voor Koeman en De Jong reden geweest om van dichtbij een kijkje te gaan nemen. De trip van de bondscoach en technisch directeur kan daarnaast niet los worden gezien van het spitsenprobleem bij het Nederlands elftal. Zo staat Wout Weghorst nog wel een paar weken aan de kant, terwijl Brian Brobbey en Joshua Zirkzee een allesbehalve overtuigend seizoen beleven bij respectievelijk Ajax en Manchester United. Een goede Memphis lijkt het Nederlands elftal dus goed te kunnen gebruiken, zeker in het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League (heenwedstrijd op 20 maart, return op 23 maart). Maar in de thuiswedstrijd tegen Guarani hebben Koeman en De Jong niet heel veel van Memphis kunnen zien.

De aanvaller begon op de bank. Hij verscheen een half uur voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog binnen de lijnen. De tussenstand was op dat moment 1-2 in het voordeel van de bezoekers. Met Memphis binnen de lijnen kwam Corinthians nog terug tot 2-2, dankzij de tweede treffer van Ángel Romero. Memphis was in de slotfase nog dicht bij de winnende, maar hij raakte met een kopbal de paal. Of zijn optreden in dat half uur voldoende is geweest voor een rentree bij Oranje, zal binnenkort blijken. Memphis werd na het EK in Duitsland niet meer opgeroepen door Koeman.

⚫️⚪️ | O técnico da seleção da Holanda, Ronald Koeman, está presente na Neo Química Arena para acompanhar a partida contra o Guarani.



O treinador acompanhará o jogo para ver Memphis Depay, que hoje começa no banco de reservas.



📸 | @daynatale#PréJogoNews | #SCCPxGUA pic.twitter.com/F8lYqcgldO — SCCP News (@_sccpnews) February 23, 2025 Simplesmente Ronald Koeman, técnico da Holanda, gravando a festa da Fiel na Neo Química Arena 🔥



🎥 @itsliim_a / Meu Timão



🔴 Apoio: @kto_brasil - Jogue com responsabilidade (+18) pic.twitter.com/yUpRraJ97e — Meu Timão (@MeuTimao) February 23, 2025

