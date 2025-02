Heldenstatus Memphis bereikt nieuw hoogtepunt: Corinthians komt met veelzeggend nieuws

Corinthians heeft beloond met een rugnummer. Waar de Nederlander tijdens zijn eerste maanden in Brazilië met het nummer 94 achter op zijn shirt speelde, is hij vanaf heden de nummer 10 van Corinthians.

Memphis zorgde in Nederland voor nogal wat gefronste wenkbrauwen toen hij begin september zijn handtekening zette onder een contract bij Corinthians. De aanvaller maakte begin 2023 nog voor een paar miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar Atlético Madrid. Mede door blessureleed werd het huwelijk tussen Atlético en Memphis geen daverend succes. De club uit Madrid nam na het afgelopen seizoen afscheid van hem. De spits kon daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij kreeg tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland de uitgelezen kans om zich in de kijker te spelen, maar beleefde een persoonlijk teleurstellend toernooi.

De oud-speler van onder meer PSV en Manchester United werd desondanks in verband gebracht met verschillende clubs uit de Europese topcompetities. Van een verlengd verblijf op het Europese continent kwam het echter niet. Negen jaar na zijn transfer van PSV naar Manchester United ging Memphis het Braziliaanse avontuur aan. De Oranje-international werd groots aangekondigd en gepresenteerd door Corinthians, dat geen moment spijt zal hebben gehad van zijn komst. Memphis speelde tot op heden twintig wedstrijden voor Corinthians, waarin hij goed was voor acht doelpunten en vijf assists. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in de wederopstanding in de Série A. Corinthians stond er lang slecht voor, maar mede dankzij Memphis klom de club uit de degradatiezone en zelfs naar de zevende plaats.

De nieuwe competitie moet nog van start, maar Corinthians en Memphis kwamen de afgelopen weken al wel in actie in de Campeonato Paulista. In de thuiswedstrijd tegen São Bernardo van afgelopen weekeinde was er nog een cruciale rol weggelegd voor Memphis. De Nederlander kwam als invaller binnen de lijnen en loodste zijn ploeg hoogstpersoonlijk met een assist én een doelpunt naar een 2-0 zege. Memphis kan niet meer stuk bij Corinthians en dat blijkt ook uit een actie van de club een paar dagen na diens hoofdrol. De aanvaller speelt vanaf heden met nummer 10 achter op zijn shirt, na de afgelopen maanden het shirt met rugnummer 94 te hebben gedragen. “Memphis heeft een lange weg afgelegd om te bewijzen dat hij één van ons is!”, zo klinkt het op X. “De ogen van het kind stralen en de Gelovigen voegen zich bij het geluid, de swing van de dribbel en de euforie van de doelpunten. En nu met Timão’s rugnummer 10!”

Memphis Depay chegou de longe para provar que é um dos nossos!



Os olhos da criança brilham e a Fiel vai junto nesse barulho, no balanço do drible, na euforia dos gols. E agora, com a camisa 10 do Timão!



Escreve essa história com a gente, Memphis!#Peita10#VaiCorinthians… pic.twitter.com/rULXnYDOZr — Corinthians (@Corinthians) February 12, 2025 ⚫️⚪️ | Uma nova história se inicia…



Memphis Depay é o novo camisa DEZ do Sport Club Corinthians Paulista! 🔟 pic.twitter.com/GwVkatapO4 — SCCP News (@_sccpnews) February 12, 2025

