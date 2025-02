Ronald Koeman krijgt duidelijke boodschap van Memphis Depay

Kan Ronald Koeman volgende maand, als het Nederlands elftal het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League afwerkt, om heen? De aanvaller maakt het de bondscoach in ieder geval lastig. Hij maakte tijdens zijn eerste maanden bij Corinthians al indruk en bezorgde zijn ploeg in de nacht van zondag op maandag hoogstpersoonlijk een 2-0 zege op São Bernardo. Memphis moest het doen met een rol als invaller, maar kroonde zich met een goal en een assist toch nog tot Man of the Match.

Memphis kon na zijn vertrek bij Atlético Madrid na het afgelopen seizoen transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De aanvaller kreeg tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland dé kans om zich in de kijker te spelen, maar haalde in het shirt van het Nederlands elftal geen hoog niveau. Hoewel hij gedurende de zomermaanden met verschillende Europese clubs in verband werd gebracht, tekende hij begin september uiteindelijk bij Corinthians. Daarmee leek Memphis uit beeld te verdwijnen bij Koeman, maar dankzij zijn goede prestaties in Brazilië is en blijft hij ongetwijfeld een serieuze optie voor de bondscoach.

Memphis was tijdens zijn eerste maanden in Brazilië al goed voor zeven doelpunten en vier assists in veertien wedstrijden. De start van het nieuwe seizoen verliep moeizaam. Memphis slaagde er in de wedstrijden tegen Velo Clube-SP, Água Santa-CP en São Paulo niet in het verschil te maken en kwam op bezoek bij Ponte Preta helemaal niet in actie. In de thuiswedstrijd tegen Noroeste stond hij dan wel weer negentig minuten binnen de lijnen, maar het bleef wachten op zijn eerste doelpunt in de Campeonato Paulista (het staatskampioenschap van São Paulo). Daar kwam afgelopen nacht dus verandering in. Na zijn assist in de uitwedstrijd tegen Palmeiras een paar dagen geleden, noteerde Memphis in de thuiswedstrijd tegen São Bernardo als invaller een doelpunt én een assist.

De Oranje-international verscheen na 64 minuten binnen de lijnen voor Pedro Raúl. De ontmoeting tussen Corinthians en São Bernardo stevende heel lang af op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de blessuretijd trok de thuisploeg de wedstrijd alsnog naar zich toe. Ángel Romero opende na voorbereidend werk van Memphis de score, waarna de Nederlander een paar minuten later zelf voor de beslissende 2-0 zorgde. Memphis gaf de bal mee aan Romero, die vervolgens niet voor eigen succes ging, het overzicht behield en de Nederlander de kans bood om zijn eerste doelpunt in de nieuwe jaargang te maken. De oud-speler van onder meer PSV en Manchester United bleef rustig en plaatste de bal met links in de korte hoek. Daarmee was de zevende overwinning voor Corinthians in de Campeonato Paulista een feit.

Weerzien met Neymar

Corinthians en Memphis beleefden daarmee bovendien een uitstekende generale voor het treffen met Santos, dat donderdagnacht op het programma staat. Het betekent voor Memphis een weerzien met Neymar, die onlangs na zijn vertrek bij Al-Hilal terugkeerde bij de club die hij in de zomer van 2013 inruilde voor FC Barcelona en daarmee begon aan zijn Europese avontuur. Neymar speelde sinds zijn rentree in zijn thuisland twee wedstrijden, maar was tegen Botafogo en Novorizontino nog niet trefzeker.

