Memphis Depay zet tegenstander voor schut: 'Samba Memphis!'

Een hoogstandje van in de wedstrijd tussen Palmeiras en Corinthians. De aanvaller van Corinthians zette tegenstander Kaiky Naves voor schut met een ‘akka-panna’.

In de zevende minuut van de wedstrijd, bij een 0-0 stand, speelde Depay de bal door de benen van zijn tegenstander. “Kijk, dat is lekker. De bal zo door de benen bij de tegenstander. Samba van Memphis”, aldus de commentator van het uitzendgemachtigde ESPN.

De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Een minuut na de panna kwam Palmeiras op voorsprong via Mauricio; in de slotfase van de eerste helft maakte Yuri Alberto de 1-1 na een steekpass van Depay.

De wedstrijd werd gespeeld in het kader van het Campeonato Paulista, een competitie in de staat São Paulo. Na acht duels gaat Corinthians aan kop met negentien punten.