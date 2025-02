Memphis Depay krijgt voorwaardelijke celstraf en reageert op Instagram

is dinsdag in Frankrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. Dat meldt de Franse krant Nice-Matin. De 98-voudig Oranje-international moest voor de rechter verschijnen omdat hij afgelopen zomer in Monaco door de politie is aangehouden, nadat hij dronken achter het stuur is gestapt.

Het incident zou op 6 augustus 2024 hebben plaatsgevonden, om 5:38 uur, weet het lokale medium. Memphis was op dat moment aan het genieten van zijn vakantie en daarbij te veel hebben gedronken. De rechtspoot zou verschillende nachtclubs hebben bezocht en stapte vervolgens achter de stuur van zijn Rolls-Royce. Memphis zou met zijn 'risicovolle rijgedrag' de aandacht hebben getrokken van de politie, waarna besloten werd hem staande te houden.

De Oranje-international moest vervolgens blazen en daaruit bleek dat Memphis een alcoholpromillage had van 1,01 mg/l. In Nederland is het zo dat ervaren bestuurders bij de blaastest niet hoger dan 0,5 promille zijn. Na de blaastest werd Memphis gearresteerd en tijdens zijn hechtenis bekende hij schuld en bood hij zijn excuses aan.

De uitspraak van de rechtbank in Monaco was dinsdag en daar was de Corinthians-aanvaller niet bij aanwezig. Memphis is bij verstek veroordeel tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Daarnaast kreeg de dertigjarige aanvaller een boete van 9.000 euro én mag hij de komende twee jaar niet in Monaco rijden.

Depay reageert op uitspraak

Via Instagram heeft Depay zijn excuses aangeboden voor zijn rijgedrag. "Ik wil mijn excuses aanbieden. Afgelopen zomer heb ik tijdens mijn vakantie in Monaco een fout gemaakt, door naar huis te rijden nadat ik wat drankjes op had in een restaurant", legt hij uit. "Ik had een taxi moeten pakken, maar dat deed ik niet. Daar wil ik mijn excuses voor aanbieden. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties. 2024 was een jaar vol lessen en van deze zal ik zeker weten leren. 2025 wordt beter."

