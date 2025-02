Gullit adviseert Koeman over spitspositie bij Oranje

Ruud Gullit zou er op dit moment voor kiezen om op te stellen in de spits bij Oranje. De aanvaller van Ajax moet op termijn wel plaats gaan maken voor , zodra hij wat minder wisselvallig is. De spits van Manchester United is volgens Gullit in potentie de beste van het land.

De spitspositie bij Oranje staat de laatste tijd flink ter discussie. Gedurende het Europees kampioenschap van afgelopen zomer in Duitsland kreeg Memphis Depay steevast een basisplaats van Ronald Koeman, maar leveren deed hij met slechts één goal in zes wedstrijden eigenlijk niet op de eindronde. Na het toernooi zat de aanvaller maanden zonder club, dus werd hij niet meer opgeroepen door Koeman.

Als het aan Gullit ligt, keert Depay niet meer terug als spits bij Oranje. “We zitten nu in een situatie waarin we geen spitsen hebben die heel erg bij ons voetbal passen. Eigenlijk al heel lang niet”, steekt de Europees kampioen van 1988 van wal in gesprek met Voetbal International. “Memphis zie ik nog steeds meer als een linksbuiten dan als een spits. Net als Cody Gakpo.” De aanvaller van Liverpool speelde in het verleden een aantal wedstrijden voor Oranje in het centrum en stond ook onder Jürgen Klopp vorig seizoen bij zijn club vaak in de punt van de aanval.

Gullit kiest voor natuurlijke spits

Volgens Gullit, ervaringsdeskundige, is het echter prettiger om een pure spits op te stellen. Ook de oud-voetballer moest daar in het verleden wel eens spelen. “Het blijft een ander verhaal, als het je natuurlijke positie niet is. Ik wilde de ruimtes hebben om lekker te voetballen. Een spits wil niets anders dan scoren. Dat is een heel andere mindset.”

Zirkzee, Brobbey of Weghorst

In het nieuwe seizoen gaat het in de spits bij Oranje tussen Zirkzee, Weghorst en Brian Brobbey. “In potentie vind ik Joshua Zirkzee de beste, maar die is nog te wisselvallig”, evalueert Gullit de drie huidige spitsen. De 66-voudig international denkt dat Zirkzee beter in Italië had kunnen blijven, in plaats van naar Manchester United te gaan. Afgelopen transferperiode werd de aanvaller nog gelinkt aan een stap naar Juventus, maar hij bleef uiteindelijk in Engeland.

“Verder hebben we Brian Brobbey. Dat is een sterk aanspeelpunt, maar geen natuurlijke goalgetter. Wout Weghorst is dat weer wél, maar die speelt weinig bij Ajax”, somt Gullit op. Dat zou komen omdat Weghorst niet de kwaliteiten heeft die bijvoorbeeld een Marco van Basten of Patrick Kluivert hadden. “Maar op dit moment kom ik dan toch uit op Weghorst. En op de langere termijn Zirkzee.”

Wie moet volgens jou de spitspositie bij Oranje innemen? Laden... 20.5% Wout Weghorst 23.2% Joshua Zirkzee 28.5% Brian Brobbey 8.8% Memphis Depay 18.9% Cody Gakpo 375 stemmen

