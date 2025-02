Koeman krijgt slecht nieuws van 19-jarige, die nóóit meer voor Oranje wil uitkomen

komt in de toekomst nooit meer uit voor het Nederlands elftal, zo maakt hij duidelijk tegenover De Telegraaf. De verdediger, die sinds februari over de Spaanse nationaliteit beschikt, geeft aan dat Ronald Koeman hem niet hoeft te overtuigen voor een terugkeer.

Huijsen nam in februari 2024 de Spaanse nationaliteit aan en komt sindsdien uit voor nationale elftallen van het land. De geboren Amsterdammer verhuisde op vijfjarige leeftijd met zijn familie naar het zuiden van Spanje, waar hij de jeugdopleiding van Málaga doorliep. Hoewel de verdediger van Bournemouth in het verleden uitkwam voor Oranje Onder 19, koos hij toch voor een interlandcarrière bij Spanje.

Volgens de negentienjarige speler heeft de KNVB wel degelijk geprobeerd om hem te behouden. “Ik heb met meerdere mensen gesproken en ze waren allemaal heel aardig. Maar uiteindelijk is dit geen sportieve keuze. Zij zeiden ook: het is geen club waar je voor kiest. Het is het land dat je gaat vertegenwoordigen. Volg je gevoel, en weet dat je altijd welkom bent als je van gedachten verandert”, legt Huijsen uit.

De verdediger wist echter al snel dat hij voor Spanje wilde uitkomen. “Het duurde langer met mijn paspoort en het is niet dat ik niks met Nederland heb, dus het was logisch om voor KNVB-teams uit te komen”, vervolgt Huijsen, die vervolgens de vraag krijgt of ‘het nog zin heeft als bondscoach Ronald Koeman nog een keer aan de bel trekt’. De stopper antwoordt stellig: “Nee, mijn keuze voor Spanje is definitief.”