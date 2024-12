'19-jarige Amsterdammer maakt indruk in Engeland en speelt zich in de kijker bij Real Madrid'

ontwikkelt zich stormachtig sinds zijn overstap van Juventus naar Bournemouth en dat blijft niet onopgemerkt. De geboren Amsterdammer, die de Spaanse nationaliteit heeft aangenomen, heeft zich in de kijker gespeeld bij Real Madrid. Dat meldt AS althans. Volgens het Spaanse medium ziet de huidige nummer twee van Spanje in Huijsen een interessante optie om in de nabije toekomst de achterhoede te versterken.

Huijsen is geboren in Amsterdam, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Spanje. Hij voetbalde in de jeugd van Málaga, alvorens in de zomer van 2021 de overstap te maken naar Juventus. Daar doorliep hij een aantal jeugdelftallen en debuteerde hij vorig seizoen in de hoofdmacht. Tot een definitieve doorbraak bij Juventus kwam het echter niet. De club uit Turijn verhuurde Huijsen in de tweede helft van het afgelopen seizoen aan AS Roma, waarvoor hij veertien wedstrijden zou spelen. Na een half jaar in de Italiaanse hoofdstad te hebben gevoetbald, maakte hij afgelopen zomer de overstap naar Bournemouth, dat dik vijftien miljoen euro voor hem betaalde.

Die stap pakt tot op heden uitstekend uit voor Huijsen. Hij kwam vooralsnog twaalf keer in actie voor de club uit de Premier League. Huijsen scoorde begin deze maand tegen Tottenham Hotspur en was afgelopen zondag nog trefzeker tegen Manchester United. Met Huijsen in de achterhoede verbaasde Bournemouth vriend en vijand door naast Tottenham Hotspur ook Manchester United te verslaan. Huijsen staat zijn mannetje in de Premier League en dat maakt hem, zeker gezien zijn leeftijd - negentien jaar - een interessante optie voor de Europese top. Volgens AS staat de Amsterdammer al ‘jaren in de witte spotlight’, zo doelt het op de interesse van Real Madrid.

Nog wel twijfels bij Real Madrid

Volgens AS probeerde Real Madrid hem een paar jaar geleden al binnen te halen, maar toen koos hij voor een avontuur in Italië. Real Madrid lijkt in Huijsen nu vooral een interessante speler voor de toekomst te zien. AS schrijft dat de huidige nummer twee van Spanje er nog niet ‘honderd procent’ van is overtuigd dat de ‘veelbelovende’ verdediger op korte termijn een basisplaats kan veroveren. Bovendien is het twijfelachtig of Huijsen in zal gaan op een voorstel van een ploeg waarin hij wordt ‘gedegradeerd’ naar een ondergeschikte rol die zijn persoonlijke ontwikkeling als voetballer zou ‘vertragen’. Real Madrid lijkt echter niet te lang te moeten twijfelen, want volgens AS houden clubs zoals Arsenal en Manchester United diens ontwikkeling eveneens in de gaten.

Geïnteresseerde clubs zullen in ieder geval diep in de buidel moeten tasten, willen ze op korte termijn al werk willen maken van de komst van Huijsen. Hij zette afgelopen zomer immers zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2030 bij Bournemouth. Met die club presteert hij tot op heden uitstekend in de Premier League. Bournemouth haalde 29 punten uit achttien wedstrijden en bezet daarmee de zesde plaats.

🚨✨ Dean Huijsen, Man of the Match for Bournemouth vs Crystal Palace… once again.



The centre back also scored vs Spurs and Man United in the recent weeks. pic.twitter.com/nnkBCAXc7F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2024

