‘Real Madrid richt pijlen op Gravenberch, schrikt van enorme vraagprijs van Liverpool’

is op de radar verschenen bij Real Madrid, zo weet het Spaanse Fichajes. De Nederlandse middenvelder speelde afgelopen week een sterke wedstrijd tegen de Koninklijke (2-0) namens Liverpool, dat een bedrag van negentig miljoen euro voor hem wil zien.

Gravenberch wist in de seizoenen na zijn vertrek bij Ajax weinig indruk te maken. Zijn jaar bij Bayern München liep nergens op uit, terwijl ook zijn eerste seizoen bij Liverpool niet bepaald goed was. Onder Arne Slot is de middenvelder echter volledig opgeleefd en speelt hij dit seizoen de ene na de andere sterke partij. Zijn optreden tegen Real Madrid van afgelopen week heeft hem zelfs interesse van de Champions League-houder opgeleverd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot neemt na Liverpool - City geweldig cadeau in ontvangst: 'Dit ga ik waarschijnlijk wel dragen'

Volgens Fichajes hoopt Real Madrid Gravenberch binnenkort in te kunnen lijven. Daarvoor moet de club uit de Spaanse hoofdstad wel flink in de buidel tasten. Liverpool is namelijk niet voornemens om de 22-jarige middenvelder zomaar uit te zwaaien en zou een vraagprijs van liefst negentig miljoen euro hanteren voor de Nederlander.

LEES OOK: Mooie complimenten voor Gravenberch en Gakpo, Van Dijk krijgt gigantisch hoog rapportcijfer

Aangezien de prijs voor Real Madrid een struikelblok kan vormen, heeft de club uit de Spaanse hoofdstad al nagedacht over andere manieren waarop Liverpool kan worden overtuigd. Een van de opties is het betrekken van Aurélien Tchouaméni in de deal. De Fransman is geen vaste waarde onder Carlo Ancelotti en zou met zijn vertrek de komst van Gravenberch realistisch kunnen maken. Als hij de omgekeerde weg zou bewandelen, heeft Arne Slot ook direct zijn opvolger voor de Nederlandse middenvelder in huis.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Supercomputer Opta berekent titelkansen Liverpool en Arne Slot

De supercomputer van voetbalstatistiekenbureau Opta geeft het Liverpool van Arne Slot een flinke kans om dit seizoen kampioen van Engeland te worden.