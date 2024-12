Mooie complimenten voor Gravenberch en Gakpo, Van Dijk krijgt gigantisch hoog rapportcijfer

Arne Slot zal een ongelooflijk tevreden trainer zijn na de overwinningen van ‘zijn’ Liverpool op achtereenvolgens Real Madrid en Manchester City, maar dat geldt ongetwijfeld ook voor Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal zag , en in beide topwedstrijden een heel hoog niveau halen. Gravenberch en Gakpo ontvangen na hun optreden tegen Manchester City veel complimenten, maar de hoogste beoordeling is voor Van Dijk.

Er staat dit seizoen geen enkele maat op Liverpool. Wie na het vertrek van Jürgen Klopp aan het einde van het afgelopen seizoen dacht dat het de verkeerde kant op zou gaan met de club, moet inmiddels met open mond de verrichtingen op de voet volgen. Want Slot en zijn spelers maken al maanden een enorm sterke indruk, zowel in de Premier League als in de Champions League. De afgelopen week vormt ongetwijfeld het absolute hoogtepunt tot nu toe. Liverpool rekende afgelopen woensdag af met Real Madrid (2-0), waarna Manchester City een paar dagen later met dezelfde cijfers van het veld werd geblazen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot: 'Niemand hoeft medelijden met Pep Guardiola te hebben'

Cody Gakpo

In beide wedstrijden was er een belangrijke rol weggelegd voor Gakpo. De voormalig aanvaller van PSV was in de eerste maanden van dit seizoen zeker niet altijd basisspeler. Hij verscheen in de eerste wedstrijd na de interlandperiode tegen Southampton weliswaar aan de aftrap, maar werd al na 62 minuten naar de kant gehaald en nam tegen Real Madrid plaats op de bank. Gakpo had met een doelpunt als invaller echter een groot aandeel in de 2-0 zege op de Koninklijke. De aanvaller zag zijn sterke invalbeurt in de Champions League beloond worden met een basisplaats. Hij betaalde het vertrouwen van Slot al na twaalf minuten terug met een doelpunt: een intikker van dichtbij na een sublieme assist van Mohamed Salah.

Gakpo kan ook buiten zijn treffer om terugkijken op een sterke wedstrijd. “Hij probeerde in goede aanvalsposities te komen en dingen voor het doel te laten gebeuren. Hij kon niet missen toen Salah hem voor open doel zette, maar liet in de eerste plaats zijn talent zien door op die positie te komen. Draaide een goede dienst voordat Darwin Núñez in zijn plaats kwam”, zo schrijft Express, dat het optreden van Gakpo beoordeelt met een 8. Liverpool Echo sluit zich daarbij aan. “Hij gaf Walker geen moment rust, viel hem constant lastig en stond op de juiste plek om de openingstreffer in te tikken”, zo schrijft het lokale medium.

Ryan Gravenberch

Waar Gakpo regelmatig wisselt tussen bank en basis, daar is Gravenberch al vanaf de start van dit seizoen niet uit de eerste elf weg te denken. De middenvelder moest onder Klopp nog heel veel geduld opbrengen, maar heeft sinds de komst van Slot nog geen minuut gemist in de Premier League. Gravenberch heerste ook tegen Manchester City op het middenveld. Typerend was een actie waarbij hij schitterend wegdraaide bij Phil Foden, die vervolgens niets anders kon dan Gravenberch aan zijn shirt trekken en daarvoor een gele kaart kreeg. “Hij bood zich regelmatig aan om tijdens het openingskwartier naar voren te gaan en was alert op de dreiging van City aan de rechterkant. Het was af en toe lastig tegen Savinho, maar hij bleef erbij”, schrijft Liverpool Echo, dat het rapportcijfer 8 uitdeelt aan Gravenberch.

De voormalig Ajacied krijgt van Express een 7 voor zijn optreden tegen Manchester City. “Heeft briljant gepresteerd onder Slot en opnieuw een prima prestatie geleverd, aangezien City nauwelijks bij hem in de buurt kon komen. Hij wordt een groot onderdeel van dit team van The Reds”, zo leest het.

Gravenberch is absolutely untouchable. He should trademark this turn pic.twitter.com/RY0AS35U31 — Watch LFC (@Watch_LFC) December 1, 2024

Virgil van Dijk

Wie al jaren een belangrijke pion vormt bij Liverpool, is natuurlijk Van Dijk. Volgens clubicoon Jamie Carragher bewees Van Dijk zondagavond dat hij de beste verdediger is in de historie van de Premier League. Express kiest voor andere woorden, maar beoordeelt het optreden van de captain wel met een 9. “Hij heeft laten zien dat hij nog steeds een van de beste verdedigers in de Premier League is, terwijl hij het gevaar op afstand hield en Haaland versloeg.”

Van Dijk had zijn ijzersterke optreden van extra glans kunnen voorzien door te scoren. Hij kreeg in de openingsfase al twee goede kansen uit standaardsituaties. Van Dijk raakte met een kopbal eerst de paal, niet veel later knikte hij uit een hoekschop net naast. Een verdediger staat er natuurlijk in eerste instantie om de voorhoede van de tegenstander af te stoppen en dat deed Van Dijk uitstekend. “Een echte aanvoerdersprestatie”, zo concludeert Liverpool Echo, dat eveneens een 9 uitdeelt. Het lokale medium heeft nog wel één punt van kritiek. “Afgezien van een fout die De Bruyne bijna een doelpunt opleverde”, zo leest het. Erling Haaland kwam er in ieder geval niet aan te pas, zo bewijzen ook onderstaande statistieken.

Erling Haaland failed to win a ground or aerial duel, completed just 7 passes and registered 1 shot on target against Liverpool.



Virgil van Dijk won 4 duels, registered 7 clearances, 2 blocked shots and made 3 interceptions ⚔ pic.twitter.com/nFMqreRP6Z — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Engelse media zien mythologische Slot: ‘Lijkt Liverpool kampioen te maken’

In Engeland begint de media er steeds meer in te geloven dat Arne Slot in zijn debuutseizoen de landstitel gaat veroveren met Liverpool.