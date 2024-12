Liverpool-icoon Carragher trekt duidelijke conclusie over Virgil van Dijk na zege op Manchester City

Jamie Carragher trekt na de 2-0 zege van Liverpool op regerend kampioen Manchester City een duidelijke conclusie over . De 33-jarige Nederlandse aanvoerder van The Reds bleef met gemak overeind tegen de gevreesde Erling Haaland, Van Dijk wordt door het Liverpool-icoon uitgeroepen tot beste verdediger in de geschiedenis van de Premier League.

De cijfers zijn niet minder dan indrukwekkend te noemen. Liverpool stapte tegen Manchester City voor de zevende keer in dertien competitiewedstrijden met een clean sheet van het veld. Het elftal van Arne Slot hield midweeks bovendien óók de nul tegen Real Madrid, waardoor het in Champions League-verband vooralsnog slechts één treffer heeft hoeven slikken in vijf wedstrijden - waaronder een confrontatie met de Duitse kampioen Bayer Leverkusen. TNT Sports maakt het op X nog wat persoonlijker: "Arne Slot heeft Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso én Erik ten Hag dit seizoen verslagen zonder ook maar één tegendoelpunt te incasseren", schrijft de zender.

Afgaande op een tweet die Carragher zondagavond de wereld in slingert, is Van Dijk echter dé pijler onder het defensieve succes van Liverpool. "Hij speelde vandaag ongelooflijk!", aldus de Champions League-winnaar van 2005. "Het maakte dat Erling Haaland eruitzag als Alf-Inge Haaland", verwijst Carragher naar de vader van de Noorse superspits, die in zijn tijd toch vooral een waterdrager op het middenveld bij clubs als Leeds United en het toen nog lang niet zo mondaine Manchester City was.

"Van Dijk is de beste verdediger die we ooit in de Premier League gezien hebben", vervolgt Carragher zijn lofzang op de Nederlander. "Ik weet dat iedereen zal roepen dat ik bevooroordeeld ben", voegt de oud-verdediger daar direct aan toe. "Je kan ook het aantal gewonnen prijzen vergelijken met dat van anderen, maar dat is nonsens. Voordat VVD voorbijkwam zei ik altijd dat John Terry de beste was en hij speelde voor een van mijn grootste rivalen, Chelsea. Alle grote verdedigers in het verleden hebben tegen aanvallers gespeeld die hen in de problemen brachten, maar wie heeft Van Dijk ooit in de problemen gebracht? Hij heeft de afgelopen dagen tegen Mbappé en Haaland gespeeld en dat ging hem zó makkelijk af dat hij met een sigaar in zijn mond had kunnen spelen."

Wie vind jij de beste Premier League-verdediger aller tijden? Laden... 63.7% Virgil van Dijk 5.5% John Terry 1.8% Nemanja Vidic 2% Vincent Kompany 17.1% Jaap Stam 2.2% Tony Adams 5.7% Rio Ferdinand 2.2% Anders, namelijk... 510 stemmen

