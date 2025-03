Liverpool-fans mogen Slot op hun knieën bedanken na eerdere gesprekken met Salah

Arne Slot heeft afgelopen zomer bij Liverpool gehouden. Dat vertelt Slaven Bilic althans. De Saudi-Arabische competitie zette flink in op de komst van de Egyptische sterspeler, maar Slot stak daar naar verluidt persoonlijk een stokje voor.

Salah is bezig aan misschien wel zijn beste seizoen ooit en licht volop op koers om de Ballon D'or van volgend jaar te winnen. De rechtsbuiten staat dit seizoen al op dertig doelpunten en ook nog eens 22 assists in alle competities. Salah speelt dan ook een belangrijke rol in het waarschijnlijke aankomende kampioenschap en het tot dusver succesvolle avontuur in de Champions League. Zijn contract loopt echter af: Salah wil bij Liverpool blijven, maar de beide partijen zijn nog niet voldoende dichtbij elkaar gekomen.

Toch had de Egyptenaar vorige zomer al kunnen vertrokken uit Noordwest-Engeland. Salah kreeg aantrekkelijke aanbiedingen uit Saudi-Arabië en leek er zelf ook wel oor naar te hebben. Volgens Bilic, vorig seizoen nog trainer van Al Fateh, hield de net gearriveerde Slot Salah uit de handen van Saudi-Arabische clubs. "Er is dit seizoen zeker een verandering geweest onder Arne Slot", vertelt de trainer bij The Line Up. "Nadat ik vorig jaar in Saudi-Arabië was, weet ik dat hij niet gelukkig was onder Klopp en we hadden verwacht dat hij zou vertrekken.”

Het financiële paradijs wilde overduidelijk nog een superster aan de eigen competitie willen toevoegen. "Heel Saudi-Arabië was klaar voor hem en hij zou de ster van de competitie zijn geweest. Wat ons allemaal betrof, was het geregeld en zou Salah zich bij Al-Ittihad aansluiten. Het verbaasde me echter niet dat hij niet vertrok, want hij weet dat de transfer voor hem klaarstaat als hij Liverpool wil verlaten. Het is geen eenjarig 'take it or leave it-project' in Saudi-Arabië.” Als de koploper van de Premier League en Salah er niet uitkomen, zou de aanvaller dus komende zomer alsnog de overstap kunnen maken.

