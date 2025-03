'FC Barcelona doet De Jong nieuw contractvoorstel, maar lijkt belangrijke belofte niet na te komen'

FC Barcelona heeft een nieuw contractvoorstel gedaan. Dat meldt Sport donderdag althans. Volgens de Spaanse sportkrant kan De Jong zijn verbintenis bij de huidige koploper in LaLiga met drie seizoenen verlengen. Hij zou dan evenveel gaan verdienen als nu het geval is, naar verluidt rond de achttien en negentien miljoen euro. Maar zijn uitgestelde salaris uit de coronajaren lijkt hij niet tegemoet te kunnen zien.

De Jong maakte in de zomer van 2019 voor veel geld de overstap van Ajax naar FC Barcelona. Zijn eerste seizoen in Catalonië werd meteen een gedenkwaardige. Niet omdat De Jong de sterren van de hemel speelde of FC Barcelona veel prijzen pakte, maar omdat de competitie gedurende het seizoen stil kwam te liggen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De pandemie bracht veel teweeg bij FC Barcelona. Vooral financieel kreeg de club klap na klap te verwerken. De toenmalige president Josep Maria Bartomeu moest iets bedenken en besloot een beroep te doen op de spelers. Een aantal, waaronder De Jong, leverde een riant deel van zijn salaris in. De Jong verlengde vervolgens wel zijn contract en werd beloofd dat hij zijn uitgestelde salaris later zou ontvangen.

Maar volgens Sport bevat het nieuwe contract dat FC Barcelona de middenvelder heeft voorgesteld ‘geen van de bedragen meer die de club aan de speler is verschuldigd in termen van uitgesteld salaris’, zo klinkt het. De Jong stemde in met een vermindering én uitstel van betaling van een deel van zijn salaris om de club te helpen. FC Barcelona had de inkomsten immers dramatisch zien dalen. Maar het deel van zijn salaris dat De Jong nog op zijn bankrekening gestort zou moeten zien worden, lijkt hij dus op zijn buik te kunnen schrijven. Hoe de voetballer daar zelf over denkt, is niet bekend. FC Barcelona wil in ieder geval graag langer door met De Jong, die op dit moment in het bezit is van een contract tot de zomer van 2026.

‘Interesse vanuit Engeland’

FC Barcelona verwacht ergens in de komende weken een antwoord binnen te hebben van De Jong. De koploper van Spanje hoopt daarmee te voorkomen dat de middenvelder, wiens contract dus over een klein anderhalf jaar afloopt, zich tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen meldt zónder contractverlenging op zak. Volgens Sport heeft de zaakwaarnemer van De Jong, Ali Dursun, ‘belangrijke voorstellen vanuit de Premier League ontvangen’. “Clubs als Arsenal hebben interesse getoond in een speler die definitief van de enkelproblemen af lijkt te zijn die hem vorig seizoen en in de eerste maanden van dit seizoen teisterden. De club is optimistisch over de continuïteit van een voetballer die altijd geliefd is geweest bij voorzitter Joan Laporta, nadat ze hebben gezien hoe de speler zijn woede op de vorige sportieve leiding, die hem wilde ontslaan en hem ‘sappig’ aanbod van Manchester United wilde laten accepteren, is vergeten.”

Volgens Sport heeft De Jong, op dit moment, de intentie om bij FC Barcelona te blijven. De voormalig Ajacied beleefde mede door zijn enkelblessure een lastige start van zijn blessure en zat voor de winterstop vooral op de bank, maar is na de jaarwisseling uitgegroeid tot belangrijke kracht in het elftal van trainer Hans-Dieter Flick. De Jong heeft Marc Casadó, een van de revelaties van de eerste seizoenshelft, uit de basiself verdreven. Zo had de Nederlander woensdagavond nog een basisplaats in de heenwedstrijd tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League.

