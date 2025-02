'Joan Laporta geeft duidelijk signaal af over toekomst Frenkie de Jong in Barcelona'

Mocht besluiten zijn in 2026 aflopende contract bij FC Barcelona te willen verlengen, dan heeft hij binnen de club de steun van voorzitter Joan Laporta. Dat schrijft Mundo Deportivo althans. Vrijdagavond kwam vanuit Spanje al het nieuws naar buiten dat trainer Hans-Dieter Flick een groot voorstander is van een langer verblijf van De Jong en ook Laporta hoopt naar verluidt dat de middenvelder de komende jaren nog te bewonderen is in Catalonië. Daarbij is de bestuurder bereid om een steentje bij te dragen.

De toekomst van De Jong houdt de gemoederen al even bezig. De Nederlander maakte in de zomer van 2019 voor heel veel geld de overstap van Ajax naar FC Barcelona, maar rustig is het rond zijn persoon eigenlijk geen moment geweest. Hij werd de afgelopen jaren meermaals in verband gebracht met een vertrek uit Barcelona. Dat was de voorbije maanden niet anders, toen zelfs een verhuizing naar Saudi-Arabië als optie werd genoemd. “De Jong gaat een sleutelseizoen tegemoet voor zijn toekomst bij Barça. Het contract van de Nederlandse middenvelder bij FC Barcelona loopt af op 30 juni 2026, dus volgende zomer is hij nog maar een jaar verwijderd van een transfervrij vertrek”, zo schrijft Mundo Deportivo.

FC Barcelona is er uiteraard alles aan gelegen een transfervrij vertrek van De Jong te voorkomen en zoals het er inmiddels naar uitziet, gaat het zover ook niet komen. “Dit betekent dat veel clubs aandacht besteden aan zijn situatie om hem te contracteren. Maar, zoals Mundo Deportivo meldde, geeft de Nederlander nu prioriteit aan een langer verblijf bij Barça, aangezien hij een coach heeft gevonden die veel vertrouwen heeft in zijn mogelijkheden en die, nadat hij heeft laten zien dat hij honderd procent fit is, hem bevestiging en een basisplaats geeft, zoals gebeurde in de wedstrijd tegen Valencia in de Copa del Rey”, zo klinkt het. De Jong verscheen donderdagavond aan de aftrap van het bekerduel en kon na afloop op veel complimenten rekenen.

Laporta groot fan van De Jong

SPORT meldde vrijdagavond al dat Flick bij de clubleiding heeft aangedrongen op een nieuw contract voor De Jong. Volgens Mundo Deportivo heeft de voormalig Ajacied binnen de club in ieder geval de steun van voorzitter Laporta. “En volgens bronnen van de club uit Barcelona is De Jong een van de favoriete spelers van de Barcelona-topman, die er altijd in heeft geloofd dat hij zijn beste prestatie kon leveren. Om deze redenen wijzen dezelfde bronnen erop dat de voorzitter blij zou zijn als Frenkie zijn contract zou verlengen tot na 2026”, zo verzekert Mundo Deportivo. Laporta stak onlangs al zijn handen in het vuur voor een nieuw contract voor Ronald Araújo en zou bereid zijn hetzelfde te doen voor De Jong. “Het is niet zo dat de president zich met de sportieve aspecten bemoeit, maar het is wél zo dat wanneer hij het initiatief moet nemen bij een contractverlenging, hij dat doet als hij meent dat zijn prestaties de besprekingen vooruit kunnen helpen.”

Volgens de Spaanse sportkrant wacht FC Barcelona nog wel af hoe De Jong zich de komende maanden ontwikkelt en hoe hij presteert. Dat zal ‘bepalend’ zijn voor de strategie die de club uitstippelt met betrekking tot een contractverlenging. “Deco presenteerde vorig jaar een voorstel aan zijn zaakwaarnemer (Ali Dursun, red.), maar nadat er geen antwoord volgde, trok de club dit in en werd het als ongeldig beschouwd”, zo klinkt het.

