Bijna zes jaar FC Barcelona: Frenkie de Jong belandde in 2019 in een storm die nooit is gaan liggen

Het is precies zes jaar geleden dat Ajax en FC Barcelona melding maakten van de transfer van . De middenvelder ging in de zomer van 2019 het Catalaanse avontuur aan en vrijwel iedereen was ervan overtuigd dat het een groot succes zou gaan worden. Maar dat valt behoorlijk tegen. Rustig is het sinds de komst van De Jong bijna geen moment geweest. FCUpdate blikt terug op zes hectische jaren sinds zijn overstap.

De verhuizing van De Jong naar Catalonië had al een onrustige aanloop. De middenvelder had zich bij Ajax in de kijker gespeeld van de Europese top. Manchester City en Paris Saint-Germain hadden in eerste instantie de beste papieren om hem binnen te halen. De Telegraaf schreef op 7 december 2018 dat Ajax De Jong ‘zo goed als zeker’ kwijt zou raken aan PSG. De Fransen waren bereid een transfersom van naar verluidt 75 miljoen euro neer te tellen. Van een overgang naar Parijs zou het echter niet komen. Toen De Jong hoogte kreeg van de interesse van FC Barcelona wilde hij alleen nog maar naar zijn ‘droomclub’. Zo kwam het dat Ajax op 23 januari 2019 bekendmaakte dat er met de Catalanen een akkoord was bereikt over een bedrag dat op basis van variabelen kon oplopen tot maximaal 86 miljoen euro.

Antoine Griezmann

Waar De Jong met Ajax schitterde in de Champions League en zich op een haar na plaatste voor de eindstrijd, verliet FC Barcelona het toernooi met een flinke kater. De formatie van toenmalig trainer Ernesto Valverde verdedigde in de return van de halve finale tegen Liverpool een 0-3 voorsprong, maar liet zich op Anfield volledig te kijk zetten en greep door een 4-0 nederlaag uiteindelijk naast een ticket voor de finale. Dat kwam hard aan bij FC Barcelona. De club besloot de transfermarkt op te gaan. De Jong was al binnen, maar de grootste aankoop van die zomer werd Antoine Griezmann. De Fransman had FC Barcelona een jaar eerder nog voor joker gezet door in een documentaire aan te kondigen dat hij bij Atlético Madrid zou blijven, maar de Catalanen wilden hem er desondanks heel graag bij hebben en betaalden liefst 120 miljoen euro voor zijn komst.

You were waiting for this. pic.twitter.com/vVR0Prmy0b — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2019

Daardoor had Valverde voorin plots de beschikking over Lionel Messi, Luis Suárez en Griezmann, terwijl de blessuregevoelige Ousmane Dembélé ook nog van de partij was. Natuurlijk bracht de komst van Griezmann hoge verwachtingen met zich mee, maar er was ook scepsis. Messi en Suárez waren naar verluidt niet blij met de komst van de Fransman en binnen de lijnen had het er veel van weg dat hij genegeerd werd. Zijn kwaliteiten stonden echter buiten kijf en toen hij in de thuiswedstrijd tegen Real Betis op 25 augustus 2019 de show stal met twee doelpunten en een assist, leek het toch wat te kunnen gaan worden. Maar nee, het huwelijk tussen FC Barcelona en Griezmann mislukte volledig. De Catalanen verhuurden hem in augustus 2021 voor een vergoeding van tien miljoen euro aan Atlético, een jaar later keerde hij voor 22 miljoen euro definitief terug in Madrid. Een lachertje gezien de enorme transfersom die FC Barcelona voor hem betaalde, maar de club was wel verlost van zijn monstersalaris.

Vernedering in de Champions League

Die dure zomer van 2019 vormde misschien wel het startpunt van alle problemen in Barcelona. En daarvoor werd vooral toenmalig president Josep Maria Bartomeu verantwoordelijk gehouden. Hij smeet tijdens zijn dienstverband met geld op de transfermarkt en deelde dure contracten uit aan de spelers. Al die uitgaven moesten FC Barcelona aan de zesde eindzege van de Champions League helpen. In het seizoen 2019/20, het eerste van De Jong in Barcelona, ging het echter pijnlijk mis. De eindfase van de Champions League werd vanwege de COVID-19-uitbraak in een later stadium gespeeld. FC Barcelona rekende nog wel af met Napoli, maar beleefde op 14 augustus 2020 een van de (sportief) zwartste avonden in de clubhistorie. In een leeg Estádio Da Luz in Lissabon kregen de Catalanen tegen Bayern München alle hoeken van het veld te zien. Na 45 minuten stond het al 1-4 en in minuut 89 viel de 2-8 (!). Pijnlijk voor FC Barcelona was dat Philippe Coutinho, op dat moment door de club verhuurd aan Bayern München, als invaller twee doelpunten maakte. De Braziliaan kostte FC Barcelona begin 2018 nog 135 miljoen euro…

Bekijk de samenvatting van FC Barcelona - Bayern München (2-8) hier.

Trainerskerkhof Barça presenteert Koeman

Onder Bartomeu's bewind liep het dus de spuigaten uit op de transfermarkt. FC Barcelona betaalde in de zomer van 2017 135 miljoen euro voor Dembélé, die Neymar moest doen vergeten maar daar geen moment in slaagde. Een paar maanden na de komst van Dembélé ontving Liverpool hetzelfde bedrag voor Coutinho en in de zomer van 2019 arriveerden De Jong en Griezmann voor een gezamenlijk bedrag van 206 miljoen euro in stadion Camp Nou. Het was niet alleen een komen en gaan van spelers, ook op trainersvlak was het beleid niet te volgen. Op 13 januari 2020 beëindigde FC Barcelona de samenwerking met Valverde. Daags na diens vertrek werd Quique Setién gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Voor Setién zat het er na de historische nederlaag tegen Bayern München echter alweer op. Snel na zijn ontslag presenteerde FC Barcelona Ronald Koeman.

De Nederlander plaatste zich een klein jaar eerder nog als bondscoach van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap, maar had in zijn contract bij de KNVB laten opnemen dat de bond zou meewerken aan een tussentijds vertrek als FC Barcelona zou aankloppen. Dat gebeurde dus. Een landgenoot als trainer voor De Jong. De middenvelder verscheen onder Koemans leiding in 35 competitieduels aan de aftrap en was ook in de Champions League - tot aan de uitschakeling tegen PSG in de achtste finales - basisspeler. Koeman en De Jong beleefden, ondanks de teleurstelling in Europa, best een prima seizoen. FC Barcelona speelde in de finale van de Copa del Rey Athletic Club van de mat, mede dankzij een doelpunt en twee assists van een geweldige De Jong. Op 29 april 2021 had de club de koppositie in LaLiga kunnen pakken, maar de thuiswedstrijd tegen Granada resulteerde in een pijnlijke 1-2 nederlaag.

Koeman ziet Messi vertrekken

Die verliespartij kwam hard aan bij FC Barcelona, dat uiteindelijk op zeven punten eindigde van kampioen Atlético Madrid. Voor het tweede jaar op rij geen kampioen én opnieuw voortijdige uitschakeling in de Champions League. Dan moeten er bij een topclub koppen rollen. Bartomeu had op 27 oktober 2020 al afscheid genomen als president. Er moesten dus nieuwe verkiezingen komen en die werden gewonnen door de populaire Joan Laporta. De grote vraag was of Laporta door wilde gaan met Koeman als hoofdtrainer. De Nederlander was immers aangesteld door Bartomeu. “Op dit moment zie ik Koeman eerder blijven dan vertrekken. De gesprekken verlopen erg goed”, zei Laporta begin juni 2021.

De president had op dat moment hele andere dingen aan zijn hoofd. Het contract van clubicoon Lionel Messi was op 1 juli namelijk verlopen. Laporta had zich een paar maanden eerder al uitgelaten over de toekomst van de Argentijn. “Leo is de beste voetballer ter wereld, hij is nauw met Barcelona verbonden. Hij houdt van deze club. Ik ben ervan overtuigd dat hij bij ons wil blijven. We gaan er alles aan doen, binnen de mogelijkheden van de club, om hem langer bij ons te houden”, zo zei hij na de gewonnen bekerfinale tegen Athletic Club. Maar het duurde en duurde. Messi won in de zomer van dat jaar weliswaar met Argentinië de Copa América, maar het werd voor hem een periode om heel snel te vergeten. Op 5 augustus kregen FC Barcelona-fans het bericht te lezen waar ze al die tijd al bang voor waren: Messi vertrekt.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

Na 778 wedstrijden, 662 doelpunten en 303 assists kwam er een einde aan het huwelijk tussen FC Barcelona en Messi. Volgens FC Barcelona had zowel de club als de Argentijn een ‘duidelijk voornemen’ om een nieuw contract te tekenen, maar stonden financiële regels van LaLiga dat in de weg. De Catalanen gingen gebukt onder een enorme schuldenlast, waardoor ze Messi geen nieuw, lucratief contract konden aanbieden. “Dit is heel moeilijk voor me, na zoveel jaar. Ik ben hier mijn hele leven geweest, sinds mijn dertiende. Vandaag moet ik afscheid nemen. Na 21 jaar vertrek ik, met mijn vrouw en mijn drie Catalaans-Argentijnse kinderen. Maar we komen hier terug, want dit is mijn thuis”, sprak een tot tranen toe geroerde Messi tijdens zijn afscheid. De Argentijn vertrok naar Paris Saint-Germain. Na twee seizoenen in Parijs te hebben gevoetbald was er heel even sprake van een hereniging tussen FC Barcelona en Messi, maar in de zomer van 2023 besloot hij er zelf een streep doorheen te zetten. “Ik wilde erg graag naar FC Barcelona terugkeren. Maar ik wilde niet nog eens in dezelfde situatie terugkeren als toen ik vertrok”, vertelde de Argentijn aan Mundo Deportivo.

LEES OOK: Messi: 'Zij hebben een enorme impact op mij gehad, we hebben ongelooflijke dingen bereikt'

Laporta ontslaat Koeman

Het vertrek van Messi was natuurlijk een enorme dreun voor FC Barcelona en zeker ook Koeman. Door de financiële problemen kon het vertrek van Messi bij lange na niet opgevuld worden. Koeman zag ook Griezmann verkassen, waardoor er wel heel weinig kwaliteit overbleef. Laporta zette de Nederlander eind oktober op straat, na een 1-0 nederlaag tegen Rayo Vallecano. FC Barcelona had toen ook al pijnlijke avonden beleefd in de Champions League, met ruime nederlagen tegen Bayern München en Benfica. Xavi Hernández was de opvolger van Koeman. De legendarische oud-middenvelder bleef met FC Barcelona tien competitieduels op rij ongeslagen en loodste zijn ploeg naar een 0-4 zege bij Real Madrid. De achterstand op de Koninklijke bedroeg uiteindelijk echter dertien punten. Omdat FC Barcelona onder Xavi voortijdig werd uitgeschakeld in de Supercopa, Copa del Rey én Europa League, werd het een seizoen zonder prijzen.

FC Barcelona duwt De Jong richting de uitgang

Dat niet nog eens, dacht de clubleiding, dus werd er in de zomer van 2022 flink met geld gesmeten. Raphinha kwam voor 58 miljoen euro over van Leeds United, Sevilla ontving 50 miljoen voor Jules Koundé en Robert Lewandowski verliet Bayern München voor een bedrag van 45 miljoen. Franck Kessié, Andreas Christensen, Héctor Bellerin en Marcos Alonso maakten allemaal transfervrij de overstap naar Catalonië. Allemaal leuk en aardig, maar die moesten ook allemaal worden ingeschreven voor de competitie. LaLiga hanteert daarvoor strenge regels, dus FC Barcelona moest op zoek naar een oplossing om ruimte vrij te maken in de salarishouding. Omdat De Jong een van de grootverdieners was, stond de club niet onwelwillend tegenover een vertrek van de Nederlander. Sterker nog: Laporta vertelde op een persconferentie in New York dat De Jong enkel mocht blijven als hij een deel van zijn salaris zou inleveren. Dat deel had hij juist nog tegoed van de voorgaande twee seizoenen, toen hij vanwege de coronapandemie en financiële crisis van de club akkoord ging miljoenen aan inkomen uit te stellen.

LEES OOK: Frenkie de Jong is heel duidelijk als de geruchten over hem ter sprake komen

FC Barcelona haalde alles uit de kast om De Jong aan de eisen te laten voldoen. Zijn miljoenencontract kwam op straat te liggen en de club dreigde zelfs met een rechtszaak vanwege vermeende criminele activiteiten van het vorige bestuur. Het Manchester United van zijn vroegere Ajax-trainer Erik ten Hag wilde De Jong er dolgraag bij hebben, maar de middenvelder liet zich niet gek maken en hield zijn poot stijf. Hij bleef en knokte zich na een lastige start van het seizoen terug in de basiself van Xavi. De Jong zou dat seizoen uiteindelijk 43 wedstrijden spelen en als basisspeler de landstitel winnen. Dat was, na de Copa del Rey in 2021 en de Supercopa begin 2023, pas zijn derde hoofdprijs sinds zijn komst in 2019.

De Jong loopt zware blessure op

De Jong had het respect terug gewonnen en werd in de aanloop naar het nieuwe seizoen opgenomen in het groepje aanvoerders, met Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen en Ronald Araújo. Binnen de lijnen verliep het echter een stuk moeizamer. De Jong raakte in september 2023 geblesseerd aan een enkel en stond daardoor bijna twee maanden aan de kant. In maart 2024 speelde een zere enkel hem opnieuw parten en na een botsing met Federico Valverde in de Clásico tegen Real Madrid op 21 april was zijn seizoen zelfs voorbij. De Jong miste het slot met FC Barcelona en moest ook het EK in Duitsland aan zich voorbij laten gaan. “Dat zou mijn eerste échte toernooi worden, in de zin van dicht bij huis, met al die Nederlandse fans op de tribune en in de steden. Ik keek er zo naar uit, dat het eigenlijk nog steeds moeilijk is om erover te praten”, vertelde De Jong onlangs in gesprek met Voetbal International.

De Jong zou pas in oktober zijn rentree binnen de lijnen maken. Hij is er sindsdien echter nog niet in geslaagd de zure nasmaak van het missen van het EK van zich af te spelen. De Jong kreeg na zijn invalbeurt in de Clásico tegen Real Madrid in het Bernabéu - uitgerekend de plek waar hij zijn zware blessure opliep - weliswaar de handen op elkaar, maar was de afgelopen maanden ook al regelmatig het mikpunt van kritiek. De Nederlander is onder Hans-Dieter Flick invaller en heeft bovendien een contract dat over anderhalf jaar afloopt. Dat laatste is bijna dagelijks onderwerp van gesprek in de Spaanse media. Al hadden die het de voorbije periode druk zat met Dani Olmo en Pau Victor, die niet konden worden ingeschreven voor de tweede competitiehelft. Want rustig is het nooit bij FC Barcelona.

