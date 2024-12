Messi: 'Zij hebben een enorme impact op mij gehad, we hebben ongelooflijke dingen bereikt'

heeft gedurende zijn loopbaan veel belangrijke mensen om zich heen gehad, maar als hij twee figuren moet noemen die de meeste impact op hem hebben gehad, dan kiest hij voor Pep Guardiola en Ronaldinho. Guardiola was tussen 2008 en 2012 hoofdtrainer van FC Barcelona, terwijl Ronaldinho en Messi vier jaar de kleedkamer met elkaar hebben gedeeld.

Mundo Deportivo heeft vrijdag een exclusief interview met Messi gepubliceerd. Daarin gaat de Argentijn in op het 125-jarig bestaan van FC Barcelona, de club die hij in de zomer van 2021 na zestien jaar in de hoofdmacht noodgedwongen moest verlaten. Messi beantwoordt in het interview onder meer de vraag wie hij tot de belangrijkste personen in de clubhistorie van FC Barcelona bestempelt. Hij noemt onder meer Johan Cruijff, Ronald Koeman en Frank Rijkaard, maar ook Guardiola en Ronaldinho. De laatste twee beschouwt hij als de twee mensen die in ieder geval bij FC Barcelona de meeste impact op hem hebben gehad.

“Ik denk dat er twee zijn die om verschillende redenen een grote impact op mij hebben gehad”, zo begint Messi, die als eerste Guardiola noemt. De voormalig voetballer van FC Barcelona, inmiddels al acht jaar trainer van Manchester City, was vier seizoenen de trainer van Messi. “Ik heb hem jarenlang als coach gehad en we hebben ongelooflijke dingen bereikt die we ons nooit hadden kunnen voorstellen”, zo vertelt de Argentijn. Guardiola loodste FC Barcelona tijdens zijn eerste seizoen als hoofdtrainer al naar de treble: de landstitel, Copa del Rey én Champions League. In 2011 kroonde het Barcelona van Guardiola zich opnieuw tot de beste van Europa, nadat het zich in 2010 ook al de beste van de wereld mocht noemen, een prestatie die twee jaar later werd herhaald.

Messi is Ronaldinho erg dankbaar

Ronaldinho is dus de tweede persoon die erg belangrijk is geweest voor Messi. De Braziliaan maakte in de zomer van 2003 de overstap van Paris Saint-Germain naar FC Barcelona en was vóór de grote doorbraak van Messi de absolute smaakmaker bij de Catalanen. De twee konden het zowel binnen als buiten de lijnen erg goed met elkaar vinden en daar is Messi de voormalig Wereldvoetballer van het Jaar (2005) erg dankbaar voor. “Omdat de manier waarop hij mij verwelkomde, hoe hij mij hielp, erg nuttig voor mij was tijdens mijn eerste momenten in het eerste elftal”, aldus Messi, die een aantal andere (oud-)ploeggenoten ook nog wil benoemen. “Ik herinner me ook Andrés Iniesta en Xavi als teamgenoten, en de drie die hier in Miami met mij spelen (Sergio Busquets, Jordi Alba en Luis Suárez, red.), die ook vrienden zijn. En natuurlijk een speciale vermelding voor Tito Vilanova, die we enorm missen.”

Vilanova was de assistent van Guardiola bij FC Barcelona, alvorens hem in 2012 op te volgen als hoofdtrainer. In juli 2013 zette hij wegens een ziekte een punt achter zijn functie. Vilanova overleed op 25 april 2014 aan de gevolgen van keelkanker.

