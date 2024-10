'Messi kost Barcelona jaren na vertrek nog altijd miljoenen op jaarbasis'

FC Barcelona is volgens Spaanse media pas aan het einde van het lopende seizoen financieel verlost van en zijn oud-ploeggenoten en . Het trio, dat inmiddels samenspeelt bij Inter Miami in de MLS, ontvangt nog jaarlijks miljoenen van de Catalanen aan achterstallig salaris uit de covid-periode.

Begin 2020 werd het voetbal hard getroffen toen, door de wereldwijde pandemie, de stadions ineens leeg moesten blijven. Om de teruglopende inkomsten op te vangen maakten veel clubs, waaronder het financieel geplaagde Barcelona, gebruik van alle mogelijke middelen om het hoofd boven water te houden. Verschillende spelers gingen akkoord met uitgestelde salarisuitkeringen, waaronder bovengenoemd trio.

Messi verliet Barcelona, de club die hem op dertienjarige leeftijd wegplukte uit Argentinië, in de zomer van 2021. Na twee jaar Paris Saint-Germain verkaste hij naar Miami, waar hij al snel gezelschap kreeg van zijn vrienden én oud-Barça-ploeggenoten Alba en Busquets. Ook Luis Suárez speelt inmiddels bij de club uit Florida.

Mundo Deportivo meldt dat Barcelona aan het eind van het seizoen 2024/25 klaar is met het uitbetalen van de achterstallige salarissen van Messi, Busquets en Alba. Veel voordeel levert dat echter niet op: de bedragen vallen onder het boekjaar 2020/21, waarin de club een verlies van 481 miljoen euro noteerde. Het einde van de terugbetalingen heeft derhalve geen invloed op het transfer- of salarisbudget dat Barcelona in het seizoen 2025/26 mag spenderen binnen de strenge financiële regels van LaLiga.

