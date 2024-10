'FC Barcelona heeft een duidelijk plan met Frenkie de Jong'

maakte dinsdagavond zijn eerste minuten sinds april, maar FC Barcelona is zeker niet van plan de middenvelder direct weer voor de leeuwen te gooien. De verwachting is dat De Jong komende zondag tegen Alavés opnieuw als invaller zijn opwachting zal maken, de interlandperiode gebruikt om honderd procent fit te worden en daarin wordt klaargestoomd voor de krakers tegen Bayern München en Real Madrid later deze maand.

Dat schrijft Sport donderdagmorgen althans. De Jong raakte in april van dit jaar geblesseerd in de Clásico tegen Real Madrid, toen hij bij een duel op het middenveld hard in aanraking kwam met Federico Valverde. De Nederlander liep een enkelblessure op, die hem niet alleen in het restant van het clubseizoen aan de kant zou houden, maar ook een streep zou zetten door deelname aan het Europees Kampioenschap in Duitsland. De rentree van De Jong liet vervolgens lang op zich wachten, maar dinsdagavond in de slotfase van het Champions League-duel met Young Boys was het dan eindelijk zover.

FC Barcelona heeft een ‘plan’ met De Jong

“De Jong keerde dinsdag terug en deed dat met een goed gevoel, maar is na zo’n lange blessure nog niet fit om een volledige wedstrijd te spelen”, zo trapt Sport twee dagen na de rentree van de voormalig Ajacied op de rem. Volgens het Spaanse medium hebben Hans-Dieter Flick en zijn assistenten een duidelijk plan voor De Jong ‘ontworpen’. “De Nederlander krijgt zondag in Vitoria tegen Alavés weer minuten en zal de interlandbreak gebruiken om fit te worden. Het is uitgesloten dat hij door bondscoach Ronald Koeman wordt opgeroepen voor de wedstrijden in de Nations League, omdat hij niet op de voorselectielijst stond. Die week ondergaat hij een programma om na de interlandbreak honderd procent fit te zijn”, zo klinkt het.

Een fitte De Jong kan FC Barcelona namelijk goed gebruiken. De Catalanen zijn de competitie met 21 punten uit acht wedstrijden uitstekend begonnen, maar wachten na de interlandperiode een zwaar programma. Komende zondag wacht eerst nog het bezoek aan Alavés, maar op zondag 20 oktober komt Sevilla naar Catalonië en drie dagen later staat de kraker tegen Bayern München in de Champions League op het programma. Nog eens drie dagen later reist de ploeg van Flick af naar Madrid voor de Clásico tegen Real. Volgens Sport is het de verwachting at De Jong voor beide topwedstrijden fit genoeg wordt geacht om de negentig minuten vol te maken. Bovendien kan Flick na de interlandperiode weer een beroep doen op Dani Olmo en Fermín, waardoor de Duitser zijn opties op het middenveld opeens ziet toenemen.

