Barcelona maakt gehakt van Young Boys bij terugkeer Frenkie de Jong

FC Barcelona heeft dinsdagavond simpeltjes gewonnen van BSC Young Boys. Het Zwitserse team was geen partij voor de Catalanen, waarbij zijn rentree maakte na 75 minuten spelen.

Barcelona kende een eenvoudige avond in het Camp Nou. Young Boys kon al vanaf het begin geen vuist maken en al na acht minuten was het raak voor de Spanjaarden. Een vlotte aanval eindigde bij Raphinha, die Robert Lewandowski een niet te missen kans schonk. Iets na het halfuur was het de Braziliaan zelf die scoorde. Hij schoot een rebound goed binnen. Niet veel later was het al 3-0: Inigo Martinez kopte een vrije trap van Pedri in de zijkant van het doel.

Artikel gaat verder onder video

Na rust ging Barcelona rustig door waarmee het bezig was: na een paar minuten was het al raak. Een doorgeslagen corner werd door Martinez er terug in gebracht, waarna Lewandowski simpel kon binnen knikken. Young Boys werd vervolgens nog een keer zeer gevaarlijk, maar dat mocht niet baten. Na 74 minuten was daar dan het moment waar zo lang op gewacht werd: De Jong mocht invallen. De Nederlander loste Lewandowski af en kreeg een staande ovatie van het publiek. Niet veel later werd het ook nog 5-0. Verdediger Mohamed Aly Camara raakte de bal verkeerd en kreeg zo een eigen doelpunt op zijn naam. Bij die stand zou het ook blijven, ook omdat een laat doelpunt van Young Boys vanwege buitenspel werd afgekeurd.

Frenkie de Jong replaces Lamine Yamal to make his first appearance for Barcelona after being sidelined for over five months with an ankle injury.



What a moment for him 👏 pic.twitter.com/1qLJq0DjIB — ESPN FC (@ESPNFC) October 1, 2024

Arsenal - Paris Saint-Germain

Arsenal was in de eerste helft de bovenliggende partij, al creëerde het weinig kansen. Na twintig minuten opende de thuisploeg de score. Leandro Trossard gaf na een korte dribbel een piekfijne voorzet op Kai Havertz, die alleen maar binnen hoefde knikken. Gianluigi Donnarumma zag er daarbij niet goed uit. Nuno Mendes schoot even later van afstand op de paal. Na 35 minuten kwam de 2-0 tussenstand op het bord, toen Bukayo Saka een vrije trap gevaarlijk voorzette. Niemand raakte de bal aan, waarna Donnarumma kansloos was.

Ook in de tweede helft werden er weinig kansen gecreëerd. Met nog zo'n 25 minuten op de klok viel de bal plots op de lat net boven David Raya na een klutsmoment. Verder zou Paris Saint-Germain weinig gevaar meer stichten, waardoor Arsenal deze topper met een 2-0 overwinning afsloot.

Bayer Leverkusen - AC Milan

Leverkusen begon sterk aan deze wedstrijd dat via Victor Boniface en Piero Hincapié al vroeg Mike Maignan twee keer testte. Na zo'n twintig minuten leek de thuisploeg op voorsprong te komen, maar onze landgenoot Jeremie Frimpong stond buitenspel, net voordat hij de assist gaf. Iets later kreeg de rechtervleugelverdediger ook zelf nog twee aardige kansen, maar hij mikte steeds over.

In de tweede helft bleef Leverkusen de bovenliggende partij. Florian Wirtz voetbalde al snel een kans bij elkaar, maar stuitte op Maignan. Even later was het wel raak voor de Duitse landskampioen. Leverkusen speelde de bal lekker rond, waarna Boniface een rebound op een schot van Frimpong mocht binnentikken: 1-0. Tijjani Reijnders kreeg niet veel later een kans om de stand gelijk te trekken, maar de Nederlander had teveel tijd nodig. Echt veel grote kansen volgden niet meer: 1-0 werd ook de einduitslag.

Andere wedstrijden

VfB Stuttgart - Sparta Praag 1-1

Red Bull Salzburg - Stade Brest 0-4

Borussia Dortmund - Celtic: 7-1

Internazionale - Rode Ster Belgrado: 4-0

PSV - Sporting CP: 1-1

Slovan Bratislava - Manchester City 0-4