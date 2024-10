Frenkie de Jong reageert na eerste speelminuten in bijna zes maanden

heeft na bijna een half jaar zijn rentree gemaakt bij FC Barcelona. De 27-jarige middenvelder kwam na 75 minuten in de ploeg in de met 5-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Young Boys. De Jong kwam in de ploeg voor Lamine Yamal.

Na afloop van de wedstrijd verscheen De Jong dolgelukkig voor de camera. “Ik ben blij met de overwinning. De eerste drie punten in het nieuwe Champions League voor ons. Dat was belangrijk. Voor mezelf ben ik blij om weer terug te zijn”, aldus De Jong op de beelden die uitgezonden werden door Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Echte salaris van De Jong op straat: Nederlander is niet de bestbetaalde speler van Barça'

De rentree van De Jong bij FC Barcelona werd luid bejubeld. “Heel mooi dat ze applaudisseerden en mij toezongen. Ik was heel blij om dat te horen”, vervolgt De Jong, die daarna ingaat op zijn eerste speelminuten. “Fijn om terug te keren op het veld, maar het was zwaar. Ik heb nog wat trainingen nodig, maar dat is normaal. Met de tijd zal ik er komen”, besluit de middenvelder.

LEES OOK: ‘Verbijstering’ om De Jong: ‘Gevoelens variëren van dag tot dag’

Klik op de tekst van de post (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Frenkie de Jong over zijn rentree! 🙌

'Fijn om terug te zijn, maar ik heb nog wat trainingen nodig' 🥵#ZiggoSport #UCL #BARYB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 1, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barça-directeur Deco laat zich uit over De Jong: ‘Ik begrijp het niet’

Sportief directeur Deco van FC Barcelona laat zich uit over de geruchten rondom Frenkie de Jong.