‘Verbijstering’ om De Jong: ‘Gevoelens variëren van dag tot dag’

De artsen van FC Barcelona zijn ‘verbijsterd’ door de enkelblessure van , zo schrijft Diario AS. De Oranje-international traint na vijf maanden weer mee met de groep, maar het gevoel in zijn enkel is iedere dag anders. Het is dan ook een raadsel wanneer hij terugkeert.

De Jong raakte op 21 april geblesseerd aan zijn enkel na een tackle van Real Madrid-middenvelder Federico Valverde. In eerste instantie was de verwachting dat hij zes tot acht weken aan de kant zou staan, waardoor de Nederlander zich richtte op deelname aan het EK. Uiteindelijk bleek hij daar niet fit genoeg voor, waardoor de Oranje-international Ronald Koeman teleur moest stellen. Inmiddels is het seizoen in Spanje alweer ruim een maand begonnen en heeft De Jong nog altijd niet gespeeld.

Afgelopen week verscheen De Jong wel weer voor het eerst op het trainingsveld. Zaterdag sprak trainer Hansi Flick de hoop uit dat de Nederlander na de interlandbreak half oktober weer minuten kan maken, maar de artsen van de Catalanen weten nog niet of dat gaat lukken. Vooralsnog zouden de gevoelens van De Jong in zijn enkel ‘van de ene op de andere dag variëren’. Dit gebrek aan regelmaat zorgt voor grote verbijstering bij de artsen.

Ook verwarring over toekomst De Jong

Niet alleen over de blessure van De Jong, maar ook over zijn toekomst bij FC Barcelona blijven veel vraagtekens bestaan. De Nederlander zou namelijk totaal niet open staan voor gesprekken over een contractverlenging van zijn verbintenis die tot medio 2026 loopt. Daarmee hopen de Catalanen zijn enorme salaris wat te verminderen. Binnen de club verwacht men nu dat het gebrek aan onderhandeling een strategie is van De Jong om over twee jaar gratis de deur uit te lopen.

