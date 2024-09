Allard Lindhout is na AS Monaco - FC Barcelona onderwerp van gesprek

Allard Lindhout heeft donderdagavond niet bepaald een overtuigende indruk achtergelaten tijdens de ontmoeting tussen AS Monaco en FC Barcelona. De Nederlandse scheidsrechter had zijn handen vol aan het duel tussen de Monegasken en Catalanen. Zo deelde hij al na tien minuten een rode kaart uit aan FC Barcelona-verdediger Eric García. In de slotfase wees Lindhout ook nog eens naar de stip, maar na tussenkomst van de VAR mocht AS Monaco toch géén strafschop nemen.

FC Barcelona was er na vijftien punten uit de eerste vijf competitieduels in eigen land alles aan gelegen om ook goed van start te gaan in de Champions League. Het laatste succes in het miljardenbal dateert volgend jaar van tien jaar geleden en in Catalonië vindt men het tijd worden dat daar verandering in komt. Maar FC Barcelona beleefde op bezoek bij AS Monaco een valse start in de nieuwe competitieopzet van de Champions League. De Monegasken wonnen met 2-1. Een rode kaart voor García na tien minuten vormde het startsein voor een teleurstellende avond voor Barça.

Lindhout trekt al na tien minuten geel

Marc-André ter Stegen ging de mist in met een pass richting García, die werd afgetroefd en vervolgens aan de noodrem trok. Lindhout kon niets anders dan een rode kaart trekken, maar daar kon zeker niet iedereen zich in vinden. “Precies 86 minuten speelde FC Barcelona met tien man tegen AS Monaco vanwege het wegsturen van García. Een rigoureuze rode kaart die werd gevolgd door een eindeloos aantal gele kaarten van Lindhout, die op dit niveau in ieder geval voor een paar wedstrijden niet meer mag fluiten”, zo schrijft iemand op X. Met het ‘eindeloze’ aantal gele kaarten viel het overigens nog wel mee. Bij AS Monaco ging een viertal op de bon, bij FC Barcelona drie.

Twee gele kaarten deelde Lindhout uit in de slotfase van de wedstrijd, nadat hij luttele tellen ervoor naar de stip had gewezen na een vermeende overtreding van Iñigo Martínez. Marc Casadó en Alejandro Baldé kwamen verhaal halen, maar waren daarvoor bij Lindhout aan het verkeerde adres en werden op de bon geslingerd. Lindhout draaide zijn beslissing na tussenkomst van de VAR weliswaar terug, maar de gele kaarten voor Casadó en Baldé bleven staan. “Het is heel goed dat de strafschop ongeldig is verklaard, omdat het een schandaal was. Maar hoe zit het met de twee gele kaarten voor het feit dat Casadó en Baldé protesteerden en die later doorslaggevend zouden kunnen zijn? Protesten die gerechtvaardigd waren. Goed werk van Lindhout…”, zo schrijft iemand cynisch.

Een andere gebruiker van X gooit er nog een paar schepjes bovenop en beschuldigt Lindhout zelfs van omkoping. “Vanavond heeft een zekere Lindhout zijn fluitje in dienst gesteld van een corrupte UEFA”, zo klinkt het. Dat alles om FC Barcelona ‘opnieuw’ de voet dwars te zetten in de Champions League. “Nu zal hij zeker naar het Monte Carlo Casino gaan om een deel van de winst te investeren.” Vanuit Nederland klinkt er eveneens kritiek op het optreden van Lindhout. “Wat een drama van een scheidsrechter. Zelf verkeerd inschatten qua penalty, maar wel twee gele kaarten geven”, zo schrijft iemand. Lindhout wordt tevens een ‘aanfluiting’ genoemd en Anco Jansen, oud-profvoetballer en tegenwoordig analist bij ESPN, zag dat de leidsman de ‘kluts kwijt’ was.

