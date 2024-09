Allard Lindhout trekt al na tien minuten een rode kaart bij AS Monaco - FC Barcelona

FC Barcelona is dramatisch begonnen aan het eerste duel in de Champions League. De ploeg van trainer Hans-Dieter Flick is in eigen land bezig aan een uitstekende reeks, maar kwam in de uitwedstrijd tegen AS Monaco al heel vroeg met een man minder te staan. Scheidsrechter Allard Lindhout kon na een slechte inspeelpass van Marc-André ter Stegen en de daaropvolgende overtreding van Eric García niets anders dan de rode kaart trekken.

FC Barcelona haalde vijftien punten uit de eerste vijf duels in LaLiga en beleeft daarmee een vlekkeloze start in eigen land. De voorsprong op Real Madrid is al vier punten en de Catalanen werkten dan ook met veel vertrouwen toe naar de start van de Champions League. Maar na tien minuten ging het al mis. Ter Stegen probeerde García aan te spelen, maar de verdedigende middenvelder werd vol op de huid gezeten door een tegenstander. Die ontfutselde hem de bal, waarna García zich genoodzaakt zag aan de rem te trekken. Lindhout kon niets anders en trok de rode kaart.

Dat kwam FC Barcelona duur te staan, want een paar minuten na het vertrek van García opende AS Monaco de score. FC Barcelona wacht zodoende een loodzware avond in Monaco. En dat is zeker niet de eerste dit seizoen. AS Monaco en FC Barcelona troffen elkaar in augustus ook al in de wedstrijd om de Joan Gamper Cup, de traditionele openingswedstrijd van FC Barcelona. De Monegasken waren toen met liefst 0-3 te sterk. Kanttekening: alle doelpunten vielen in die wedstrijd pas in de tweede helft. Donderdagavond was het dus al vroeg in de eerste helft raak. Maghnes Akliouche was de gevierde man.

