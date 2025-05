Opmerkelijke beelden uit Feyenoord-café tijdens Ajax - NEC

Opmerkelijke beelden zondag in Rotterdam. Ondanks dat Feyenoord in eigen huis een pijnlijke nederlaag leed tegen concurrent PSV (2-3) en daarmee de tweede plaats in de Eredivisie definitief uit het zicht verloor, was er voor een deel van de fans toch reden voor een feestje.

Op social media circuleren zondagavond beelden van feestende Feyenoord-supporters. De feeststemming heeft alles te maken met het wedstrijdverloop bij Ajax - NEC. De Amsterdamse aartsrivaal leed in de eigen Johan Cruijff ArenA een 0-3 nederlaag en heeft daardoor nu maar één punt meer dan titelrivaal PSV.

Ajax liet in de laatste drie competitiewedstrijden liefst acht punten liggen en heeft de riante marge op PSV daarmee razendsnel weggegeven. Ajax speelt in de laatste twee speelrondes van het seizoen nog uit tegen FC Groningen en thuis tegen FC Twente, terwijl PSV thuis speelt tegen Heracles Almelo en uit tegen Sparta Rotterdam.

Feyenoord moet op zijn beurt de derde plaats veilig zien te stellen. De Rotterdammers spelen nog tegen RKC Waalwijk (thuis) en sc Heerenveen (uit) en hebben drie punten meer dan achtervolger FC Utrecht, dat Sparta Rotterdam (thuis) en Fortuna Sittard (uit) nog treft.

