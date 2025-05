Telefoon Hancko ontploft na Al-Nassr-geruchten: 'Maakt het voor mij niet makkelijker'

Feyenoord-verdediger wordt voor de camera's van ESPN geconfronteerd met de geruchten over een mogelijke transfer naar het Saudische Al-Nassr. De Slowaak wil niet inhoudelijk reageren op de berichtgeving en zegt zich alleen te willen focussen op het slot van het seizoen met Feyenoord. Wel onthult Hancko dat zijn telefoon maandagavond volstroomde met berichten toen het Algemeen Dagblad met het nieuws over de Saudische interesse naar buiten kwam.

De krant schreef maandagavond dat Al-Nassr een 'megabedrag' zou overhebben voor de komst van Hancko, die bezig is aan zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst. Het clubrecord van Santiago Giménez, die afgelopen winter voor 32,5 miljoen euro naar AC Milan verkast, zou daarbij zelfs kunnen sneuvelen. Ook voor Hancko zelf zou een vorsteliljk salaris klaarliggen bij de werkgever van Cristiano Ronaldo. Buiten de Saudi's zouden ook Chelsea, West Ham United en Atlético Madrid deze zomer werk willen maken van de komst van Hancko, zo wist clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International eerder al te melden.

LEES OOK: Van Basten betreurt Feyenoord-gerucht: 'Doodzonde, bedenkelijk niveau'

Geconfronteerd met de geruchten komt de hoofdrolspeler zelf met een ontwijkend antwoord: "Op dit moment ga ik daar geen commentaar op geven", zegt Hancko op het trainingsveld van Feyenoord. "Voor mij is het nu het belangrijkste om het seizoen met Feyenoord goed af te sluiten. Dit soort zaken maakt het niet makkelijker voor mij, maar het enige wat ik nu wil is de laatste drie wedstrijden met Feyenoord winnen", aldus de verdediger.

Hancko: 'Cristiano Ronaldo heeft me niet gebeld'

"Ik ga verder geen commentaar geven en ik heb ook niet alle informatie op een rijtje", herhaalt Hancko als hem gevraagd wordt of hij Saudi-Arabië ziet zitten. "Ik ga na het seizoen met mijn zaakwaarnemer zitten en zal samen met mijn familie en naasten een beslissing nemen. Nee, ik wil er nu nog niet over nadenken. Dat is niet makkelijk, mijn telefoon ontplofte gisteravond natuurlijk, maar ik probeer niets te lezen. Nee, nee, Cristiano Ronaldo heeft me niet gebeld ", lacht Hancko. "Ik wil nu alleen maar goed trainen, we spelen nog drie wedstrijden in zeven dagen. Die wil ik winnen", besluit de verdediger.

