Van Basten betreurt Feyenoord-gerucht: 'Doodzonde, bedenkelijk niveau'

Marco van Basten zou het 'doodzonde' vinden als deze zomer in zou gaan op de interesse van Al-Nassr. De Saudische werkgever van Cristiano Ronaldo zou een 'megabedrag' hebben klaarliggen voor de Slowaakse sterkhouder van Feyenoord, maar Van Basten stelt dat Hancko er veel verstandiger aan zou doen om te verkassen naar een Europese topcompetitie.

Het Algmeen Dagblad wist maandag te melden dat Real Madrid-legende Fernando Hierro, tegenwoordig technisch directeur van Al-Nassr, zich al meerdere keren bij Feyenoord heeft gemeld om zijn interesse in Hancko kenbaar te maken. Voor de verdediger zou een monstersalaris klaarliggen, terwijl Feyenoord een transfersom tegemoet zou kunnen zien die mogelijk het clubrecord van Santiago Giménez (die afgelopen winter voor 32,5 miljoen euro naar AC Milan vertrok) zou kunnen breken. Al-Nassr is echter niet de enige club die de Slowaak graag zou verwelkomen: vanuit de Premier League zouden Chelsea en West Ham United concrete belangstelling tonen, terwijl ook Atlético Madrid - dat vorig jaar al vergeefs bij Feyenoord aanklopte voor Hancko - nog altijd op het vinkentouw zou zitten.

In Rondo brengt presentator Wytse van der Goot de sportieve toekomst van Hancko ter sprake. "Voor Feyenoord zou het geen probleem zijn om hem te verkopen, maar moet Hancko dat willen, naar Al-Nassr?", vraagt de presentator zich hardop af. Van Basten reageert: "Ik zou het doodzonde vinden, want het Europese voetbal is gebaat bij zo'n goede speler. Dan ga je ook weer naar Saudi-Arabië, het niveau is daar toch anders, bedenkelijk. En het is daar natuurlijk hartstikke warm, dus ik weet niet in hoeverre je daar een normale competitie zou kunnen spelen", aldus San Marco. "Ik vind het ook jammer voor het voetbal in Europa, als ze zometeen allemaal richting de oliedollars gaan dan maakt dat het niveau er niet beter op", stipt Van Basten daarna nog aan.

"Er zijn twee theorieën", haakt Alex Pastoor in. "Heengaan, even de koffers vullen en na een jaar of anderhalf terug en dan alsnog je carrière voortzetten. Maar ik denk dat hij voldoende verdient bij Feyenoord en dat, als hij naar de Europese subtop of top gaat, dat de koffertjes evengoed vol kunnen. Zoals een groot ex-Volendam-speler, Nico Runderkamp, ooit zei: je kan het niet meenemen in je kist. Dus: gewoon naar Atlético Madrid gaan, zou ik zeggen", aldus Pastoor. Van Basten vult aan: "Dat is namelijk óók top. In plaats van tien miljoen verdien je vijf miljoen per maand, of weet ik veel wat ze tegenwoordig allemaal verdienen. Is het dan leuker om in Spanje te spelen of zeg je: ik ga naar Saudi-Arabië? Voor mij zou het duidelijk zijn, maar niet iedereen is zo", besluit Van Basten.

