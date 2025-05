Van Persie bevestigt na Heracles welke speler Feyenoord naar De Kuip wil halen

Feyenoord-trainer Robin van Persie hoopt ook na de zomer nog de beschikking te hebben over . De Rotterdammers huren de 22-jarige Spanjaard dit seizoen van Wolverhampton Wanderers. Ze hebben daarbij geen optie tot koop bedongen, wat betekent dat Bueno na dit seizoen ‘in principe’ terugkeert naar Engeland. Volgens Van Persie bekijkt Feyenoord de optie om de samenwerking met de vleugelverdediger te verlengen.

Feyenoord haalde afgelopen zomer twee linksbacks naar De Kuip. Quilindschy Hartman was lang onomstreden op de linksbackpositie, maar liep eind maart vorig jaar een zware knieblessure op. Hij moest daardoor maandenlang revalideren, waardoor Feyenoord zich genoodzaakt zag om de markt op te gaan. Gijs Smal maakte op transfervrije basis de overstap van FC Twente, terwijl Bueno op huurbasis overkwam van Wolverhampton Wanderers.

De Spanjaard had niet heel veel tijd nodig om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving, al hield een spierblessure hem in eerste instantie een paar weken aan de kant. Eenmaal fit ontwikkelde hij zich tot een belangrijke kracht in het elftal van toenmalig trainer Brian Priske. Bueno was in de Eredivisie belangrijk met assists tegen FC Twente en FC Utrecht en legde ook in de Champions League sterke partijen op de mat, zeker in de uitwedstrijd tegen Benfica. Blessureleed zat hem vervolgens dwars en na de rentree van Quilindschy Hartman in februari was hij niet altijd meer zeker van een basisplaats, maar van Persie koos in de voorbije wedstrijden toch weer voor de Spanjaard.

Blijft Bueno bij Feyenoord?

Van Persie hoopt ook na de zomer nog een beroep te kunnen doen op Bueno. De verdediger keert na dit seizoen normaal gesproken terug naar Wolverhampton Wanderers, waar hij een contract heeft tot de zomer van 2028. Zijn goede prestaties zullen ongetwijfeld niet onopgemerkt zijn gebleven, tóch hoopt Feyenoord hem langer binnenboord te kunnen houden. “Zijn deal is een kale huurdeal, wat betekent dat hij in principe teruggaat. Maar wij kijken wel naar de optie om de deal eventueel te verlengen”, zo vertelde Van Persie zaterdagavond na afloop van het duel met Heracles Almelo (1-4 winst) op de persconferentie.

“Daar heb je meerdere partijen voor nodig”, vervolgde Van Persie. “Wij zijn in ieder geval tevreden over hoe Hugo het invult, zowel tijdens wedstrijden als tijdens trainingen, maar ook als de ‘persoon’ Hugo. Wij denken dat hij past bij Feyenoord en bij onze teamcultuur, dus wij bekijken die optie”, zo klonk het. Bueno kwam vooralsnog 28 keer in actie. Hij scoorde nog niet, maar leverde wel vier assists.

Hartman

Naast Bueno heeft Van Persie momenteel ook Hartman en Smal nog tot zijn beschikking voor de linksbackpositie. De grote vraag is hoe lang dat nog het geval is. Op bezoek bij Heracles had Bueno een basisplaats. Hij werd uit voorzorg bij de start van de tweede helft vervangen door Smal. Hartman bleef in eerste instantie op de bank, maar kwam in de slotfase nog binnen de lijnen voor Jakub Moder. Van Persie kreeg na afloop voor de camera van ESPN de vraag of Feyenoord aan het ‘voorsorteren’ is op een vertrek van Hartman. De hoofdtrainer reageerde echter nogal verbaasd.

