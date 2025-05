Ophef om Sem Scheperman tegen Feyenoord: ‘Wat is hij een ontzettende dwaas’

heeft zaterdagavond het einde van Heracles Almelo - Feyenoord niet gehaald. De 22-jarige middenvelder van Heracles werd in de voorlaatste minuut van de wedstrijd met een directe rode kaart van het veld gestuurd, na een onbezonnen tackle op .

In de absolute slotfase stond er een 1-4 tussenstand op het scorebord en was de wedstrijd al gespeeld. Zerrouki werd op een meter of twintig van het Feyenoord-doel aangespeeld door Timon Wellenreuther, waarna Scheperman doordekte op de middenvelder van Feyenoord. De middenvelder van Heracles zette een tackle in op Zerrouki en raakte de Feyenoorder vol op de enkel.

Wellenreuther was woedend en ging meteen verhaal halen bij Scheperman. Arbiter Allard Lindhout toonde de middenvelder in eerste instantie een gele kaart. Na tussenkomst van videoscheidsrechter Alex Bos volgde alsnog een directe rode kaart voor Scheperman, die na 22 wedstrijden dit seizoen in de Eredivisie op 7 gele kaarten en 1 rode kaart staat.

Commentator Vincent Schildkamp van ESPN ziet een terugkerend probleem bij Scheperman. “Weer zo’n onbeholpen tackle van Scheperman. Daarvan heeft hij er vandaag echt al drie of vier laten zien. Hij komt vol op de enkel van Zerrouki”, becommentarieert Schildkamp.

Op social media spreken kijkers massaal schande van het roekeloze gedrag van Scheperman. “Het is onvoorstelbaar, die overtredingen van Scheperman. Krijgt eindelijk rood. Totaal onverantwoord, dit type voetbal”, foetert journalist Willem Vissers van de Volkskrant bijvoorbeeld op X.

Ook veel andere kijkers keuren het gedrag van Scheperman op het veld af. “Die Scheperman moeten ze ook eens opnemen bij het GGZ. Wekelijks van die idiote acties”, klinkt het. “Wat een ontzettende dwaas is die Scheperman”, reageert een ander.

Verslaggever Mike Verweij van De Telegraaf richt zijn pijlen op de arbitrage: “Hoe kan het dat je dit als scheidsrechter (Lindhout in dit geval) niet zelf ziet? Donkerrode kaart Scheperman na smerige overtreding op Zerrouki. Lang leve de VAR.”