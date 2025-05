Danny Makkelie is gedrag van heethoofd Raffael Behounek spuugzat

heeft zichzelf en Willem II zaterdagavond geen goede dienst bewezen. Nadat het uitduel met NEC (1-1) was beëindigd door scheidsrechter Danny Makkelie, werd de Oostenrijkse centrumverdediger nog met rood van het veld gestuurd.

Meteen nadat Makkelie had gefloten voor het einde van de wedstrijd, ontstond er op het veld een opstootje tussen Behounek en NEC-middenvelder Sami Ouaissa. Een van de assistenten van Makkelie kwam tussen beiden; Behounek leek Ouaissa uit te dagen om de confrontatie in de catacombe van De Goffert voort te zetten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Grote paniek bij NEC - Willem II: spelers schermen Proper en Ogawa af

Behounek liep vervolgens weg en kwam onderweg NEC-trainer Rogier Meijer tegen. Meijer riep de verdediger van Willem II in het voorbijlopen iets toe. Behounek was daar niet van gediend en draaide zich om, waarna beide kemphanen dicht tot elkaar kwamen en een woordenwisseling ontstond.

Behounek werd vervolgens door enkele spelers van NEC weggehaald bij de situatie. Het opstootje leek met een sisser af te lopen, maar Makkelie kwam vervolgens nog richting de Oostenrijker gesprint en om hem ijverig een directe rode kaart te tonen. Meijer kwam weg zonder straf, ondanks dat diens aandeel in het opstootje niet minder groot leek.

Daardoor is Behounek in elk geval geschorst voor de volgende wedstrijd van Willem II, volgende week in eigen huis tegen Heracles Almelo, tenzij de rode kaart nog geseponeerd zou worden door de KNVB. Dat is een hard gelag voor de ploeg uit Tilburg, die met 25 punten uit 31 duels zestiende staat en daarmee zou afstevenen op deelname aan de play-offs voor degradatie en promotie.

