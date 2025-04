Scheidsrechter Oostrom krijgt stevig verwijt, schorsing dreigt

heeft woensdagavond hard uitgehaald naar scheidsrechter Ingmar Oostrom. De arbiter gaf bij FC Groningen – Heracles Almelo binnen enkele minuten gele kaarten aan Jizz Hornkamp en Bruns, die daardoor geschorst zijn voor het thuisduel met Feyenoord van volgende week. De middenvelder liep zowel na zijn wissel als in het interview na de wedstrijd helemaal leeg over Oostrom.

Op bezoek bij Groningen beleefde Heracles een zeer vervelende avond. Bij een 4-1 achterstand kreeg Hornkamp de eerste gele kaart van de wedstrijd, nadat hij zijn elleboog in het gezicht van Hjalmar Ekdal zette. Enkele minuten later kreeg Bruns ook geel, nadat hij gefrustreerd reageerde richting Oostrom. Daardoor zijn Hornkamp en Bruns allebei geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord van zaterdag 3 mei.

Erwin van de Looi, die zelf ook nog een gele kaart kreeg, besloot beide spelers vervolgens van het veld te halen, waarna Bruns zich volledig liet gaan. “Het is een schande! Het is echt een schande”, riep de gefrustreerde middenvelder naar de vierde man terwijl hij het veld verliet. Van de Looi stuurde de 33-jarige direct naar de bank, waar hij gehoor aan gaf.

Na afloop van de wedstrijd was Bruns nog niet afgekoeld en besloot hij voor de camera’s van ESPN opnieuw zijn onvrede te uiten. “Ik heb me echt kapot geïrriteerd aan de scheidsrechter vanavond. Hij floot echt alles tegen ons”, sneed hij het onderwerp aan. “Ik denk dat Jizz vanavond een paar keer in zijn rug gelopen wordt. Dan krijgen we geen vrije trap. Zij, misschien omdat hun spits kleiner is, krijgen zes vrije trappen. Op een gegeven moment zei ik tegen hem: fijn dat we ook een keer een overtreding mee krijgen. Toen trok hij geel.” Bruns beschuldigt Oostrom ervan een zeer ‘hautaine’ houding aan te nemen. “Zo van ik ben de baas, ik bepaal.”

Schorsing dreigt voor Bruns

Mogelijk krijgt de wedstrijd in Groningen nog een staartje voor Bruns. De KNVB laat kritiek op de wedstrijdleiding dit seizoen namelijk niet onbestraft. Zo kreeg PSV-trainer Peter Bosz een schorsing voor een duel opgelegd nadat hij had aangegeven ‘altijd boos’ te zijn op Danny Makkelie en hem ‘helemaal niks’ te vinden. Die schorsing werd uiteindelijk omgezet naar een voorwaardelijke. Ook Etienne Vaessen kreeg een voorwaardelijke schorsing nadat hij Dennis Higler een ‘walgelijke vent’ noemde. De kans is dus groot dat Bruns een vergelijkbare straf te wachten staat, bovenop zijn schorsing voor zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

