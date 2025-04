Luuk de Jong sluit spectaculaire terugkeer uit: 'Zeker niet volgend seizoen'

PSV-captain gaat pas na afloop het seizoen de knoop doorhakken over zijn toekomst. De spits beschikt over een aflopend contract in Eindhoven, of hij gaat verlengen hangt onder meer af van zijn perspectief op speeltijd. Eén scenario sluit De Jong in gesprek met Voetbal International alvast uit voor komende zomer: een spectaculaire terugkeer bij zijn eerste club, De Graafschap.

De inmiddels 34-jarige De Jong maakt sinds de winterstop meer speelminuten dan de bedoeling was, aangezien concurrent Ricardo Pepi dit seizoen door een blessure niet meer in actie komt en bij zijn transfervrij aangetrokken vervanger Lucas Pérez tuberculose is vastgesteld. "Natuurlijk is dit niet bevorderlijk geweest voor mij", geeft de routinier toe. "Je mist dan soms toch wat frisheid." Tot zijn blessure klopte Pepi steeds nadrukkelijker op de deur, maar De Jong baalde vooral van het wegvallen van de Amerikaan: "Normaal zou een andere spits denken: lekker, ik kan nu spelen. Maar we hebben als team heel veel aan Ricardo en ik zelf zeker. Hoe hij zijn rol invulde, paste gewoon heel goed binnen het team."

De Jong krijgt vervolgens de vraag voorgelegd of de situatie rond Pepi 'een factor' is in zijn beslissing om al dan niet bij PSV te blijven. "PSV zal in hem ook een keer de eerste spits zien, wellicht komend seizoen al", stelt verslaggever Marco Timmer van het weekblad. "Ik zie mezelf altijd als eerste spits, en als ik bij PSV blijf, wil ik dat ook zijn. Ik ben toch topsporter", reageert De Jong. "Ik ga niet ergens heen om op de bank te zitten. Ja, misschien bij Barcelona. Als ze bij de club Ricardo als de nummer één zien, dan kan dat natuurlijk. Dat neem ik dan mee in mijn evaluatie. Alles ga ik bekijken." Een rol als pinchhitter wil De Jong op voorhand niet afwijzen: "Ik ben eerste spits, maar als ik in goede gesprekken hoor dat Ricardo steeds meer gaat spelen, dan kan ik op mijn leeftijd ook realistisch zijn. Dan moet ik dat in het belang van het team ook kunnen. Maar ik zal nooit zeggen dat ik geen eerste spits wil zijn", verzekert de routinier.

'Als ik in Nederland blijf voetballen, dan alleen bij PSV'

Gezien zijn transfervrije status zou De Jong deze zomer voor verschillende clubs een interessante optie kunnen zijn. De spits werd vorige week door Arno Vermeulen in Studio Voetbal gelinkt aan FC Utrecht, maar herhaalt dat van een overstap naar de Domstad geen sprake is: "Als ik in Nederland blijf voetballen, dan is dat alleen hier bij PSV." Een nieuw avontuur in het buitenland zou eventueel wél een optie kunnen zijn voor De Jong, die in het verleden in Duitsland (Borussia Mönchengladbach), Engeland (Newcastle United) en Spanje (Sevilla en FC Barcelona) speelde: "Ik laat alles op me afkomen en ik wil eerst een goed gesprek met PSV hebben. Als er echt iets spectaculairs komt, ga ik afwegen wat mijn beste plek is. Dat kan heel goed PSV zijn, want ik heb het hier nog steeds hartstikke naar mijn zin."

Timmer suggereert vervolgens 'een beslissing op basis van nostalgie'. "Je doelt op een terugkeer naar De Graafschap? Ja, dat heb ik ook al voorbij zien komen", reageert De Jong. "Dat ligt puur aan hoe ik er zelf op dat moment in sta. Maar dat is zeker niet komend seizoen. Ik ben nog fit en ik voel me nog goed. Het liefst wil ik bij een club voetballen waar ik om prijzen en titels kan spelen. Dat kan ik in elk geval bij PSV." De Jong doorliep de jeugdopleiding van De Graafschap en debuteerde namens die club in 2008 in het betaald voetbal. Na negentien wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde, sloeg FC Twente een jaar later toe en verkaste de spits naar Enschede. Zijn oudere broer Siem (36) speelde ook in de jeugdopleiding van club uit Doetinchem, maar debuteerde namens Ajax in het betaald voetbal. Siem keerde in 2022 alsnog terug op De Vijverberg en zwaaide een jaar later definitief af als profvoetballer.

