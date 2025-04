René van der Gijp: 'Alleen dan kan Peter Bosz bij PSV blijven'

René van der Gijp stelt dat een aanstaande leegloop bij PSV goed zou zijn, laat hij blijken bij Vandaag Inside. De oud-speler van de club ziet alleen bij een ‘frisse’ selectie een betere situatie voor trainer Peter Bosz.

Wilfred Genee vraagt oud-PSV’er Van der Gijp: “Hebben ze jou al gebeld voor PSV? Want ze hebben spelers nodig. Alles loopt weg nu.” Deze week werd bekend dat PSV afscheid gaat nemen van Walter Benítez en Olivier Boscagli. Ook andere namen zijn nog twijfelgevallen, als het gaat om volgend seizoen. “Dit zijn wel de goede spelers om weg te laten gaan”, haakt Johan Derksen in, doelend op Noa Lang.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Luuk de Jong laat PSV wachten op beslissing over de toekomst'

Ook Gijp ziet in een leegloop bij PSV een positieve noot: “Dat is maar beter ook. Dan kan Bosz blijven. Ja, natuurlijk.” Van der Gijp reageert op de verbazing van Genee: :”Anders kan hij niet blijven. Als hij met hetzelfde zootje verdergaat, kun je beter een ander voor de groep zetten. Maar als je lekker verfrist en je hebt weer nieuwe spelers, kan je hem laten zitten.”

Genee geeft aan gelezen te hebben dat Lang PSV weg zou willen bij PSV. “Dan zou ik ook lekker meewerken”, geeft Derksen andermaal aan. “Daar heb je alleen maar last van. Die scoort alleen maar een fantastische goal tegen RKC.” Van der Gijp moet lachen: "Hij was de zestiende keus bij Napoli. Die waren al bij vijftien anderen geweest. Die hadden ze (in januari, red.) gewoon weg moeten doen, joh. 25 miljoen, lekker man."

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Opvallend: Peter Bosz neemt de tijd voor een jonge fan, maar het kind neemt geen tijd voor hem. 🔗

👉 Noa Lang wordt tijdens het duel met FC Groningen aangepakt door ploeggenoot en reageert met wegwerpgebaren. 🔗

👉 Naomi Veltman kraakt een ‘verzonnen verhaal’ van PSV-fan: ‘Wat een loser’ 🔗

👉 Joey Veerman wijst ESPN op een opvallende blunder tijdens het interview: 'Dit is echt superslecht van jullie' 🔗

👉 Bij PSV wordt 'kapitaalvernietiging' geconstateerd: 'Een drietal laat het volledig afweten, transferwaarde stort in.' 🔗