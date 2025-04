Bosz op de foto met onbeleefd kind: 'Waar is de opvoeding?'

Peter Bosz nam voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Groningen en PSV uitgebreid de tijd om op de foto te gaan met wat jonge kinderen bij het stadion. Die kindeen namen echter minder tijd voor hem, tot verbazing van veel voetbalfans.

Op beelden van VoetbalPrimeur is de aankomst van de PSV’ers te zien. “Peter Bosz, mag ik op de foto?”, vraagt een kind aan de trainer, die meteen naar hem toeloopt en op de foto gaat. Nadat de foto is genomen, kijkt het kind Bosz niet meer aan en bedankt hij hem ook niet. In plaats daarvan roept hij andere spelers van PSV.

Artikel gaat verder onder video

De jongen draait zich vervolgens om naar Bosz, om hem op informele wijze te vragen: “Wil jij effe tegen Noa Lang zeggen dat hij alsjeblieft op de foto gaat?” Later in de video is te horen dat de spelers van PSV om foto’s en handtekeningen worden gevraagd.

LEES OOK: Peter Bosz: 'Ik heb het nooit gezegd, maar het is wel zo'

'Geen manieren geleerd'

Op Instagram vragen veel mensen zich af waar de manieren zijn gebleven. “Ondankbaar ventje en ongegeneerd kauwgom kauwen, bedankt Bosz niet eens en schreeuwt direct naar Babadi”, schrijft een fan bijvoorbeeld. Een ander zegt: “Eerst om een foto vragen en dan krijgt hij die foto en dan direct Babadi schreeuwen + met open mond kauwgom lopen vreten, geen bedankt zeggen en dan ook nog met ‘Je’ praten tegen een ouder iemand, ronduit schandalig 🤡🤡.”

"Geen fatsoen geleerd die jongeman... Een dankjewel kan er nog niet vanaf", merkt een andere voetbalfan op. Een ander plaatst twijfels bij de opvoeding: "Komt het door dat ventje of door de ouders die vergeten zijn om hun kind manieren te leren?"

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗

👉 Twee Studio Voetbal-gasten oogden diep bedroefd en 'verslagen' na de nederlaag PSV tegen Ajax. 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗

👉 Als het aan PSV ligt, is het Philips Stadion in het jaar 2030 uitgebreid. De capaciteit moet flink omhoog. 🔗

👉 Willem van Hanegem spreekt schande van PSV en verwacht dat er harde noten gekraakt gaan worden. 🔗