Willem van Hanegem spreekt schande van PSV

PSV liet zondag de laatste kans op een mogelijk landskampioenschap liggen, door in eigen huis met 0-2 te verliezen van Ajax. Willem van Hanegem zag het falen van de Eindhovenaren aankomen, maar vindt ook dat er flink moet worden geëvalueerd over hóe dit het de afgelopen maanden zo kon misgaan.

Van Hanegem begint zijn column in het Algemeen Dagblad met de constatering dat veel Ajax-fans om zich heen bang waren voor de wedstrijd in Eindhoven tegen PSV. Bij verlies was het gat namelijk nog maar drie punten. De Kromme snapt dat echter niet. "Maar waar moest PSV nou eigenlijk die topvorm vandaan toveren? Het is daar al zo lang matig of zelfs slecht. De belangrijke wedstrijden van de laatste maanden toonden feilloos aan hoe dit elftal in elkaar is gestort." Van Hanegem doelt daarbij vooral op duels met Go Ahead Eagles in de halve finale van de beker of de pijnlijke uitschakeling in de Champions League door toedoen van Arsenal.

De instelling van de spelers van PSV, zondag tegen Ajax, voorspelde direct weinig goeds. "Als neutrale kijker hoop je op een stormachtige start van PSV, maar eigenlijk zag je vanaf de eerste seconde al dat het niets zou worden. Bij PSV zag je wanhoop, bij Ajax verbetenheid."

LEES OOK: PSV onder hoogspanning na verlies tegen Ajax: 'Ingrepen lijken onvermijdelijk, harde evaluatie is nodig'

Vervolgens komt de oud-voetballer met een pijnlijke constatering. "PSV voelt voor mij als de grootste teleurstelling op sportief gebied van de laatste jaren. Zó’n selectie en het maar niet kunnen opbrengen om de gashendel open te draaien. Een gigantische voorsprong zo uit handen geven..." Van Hanegem denkt dat er harde noten moeten worden gekraakt. Bij PSV zullen ze de komende weken als een topclub moeten evalueren. Hoe kan het dat deze selectie zo in elkaar is gezakt? Hoe kan het dat al vanaf de start door spelers werd gezegd dat er sprake was van gemakzucht en nonchalance, en dat dit nooit bij de wortel is aangepakt? Ze zullen in Eindhoven stevig moeten doorselecteren, zorgen voor frisse gezichten." De voetballegende verwacht overigens dat PSV wel de tweede plek pakt, maar honderd procent zeker is hij niet.

