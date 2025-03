PSV onder hoogspanning na verlies tegen Ajax: 'Ingrepen lijken onvermijdelijk, harde evaluatie is nodig'

Het valt niet uit te sluiten dat er na dit seizoen hard wordt ingegrepen bij PSV. Volgens clubwatcher Rik Elfrink zijn ingrepen zelfs ‘onvermijdelijk’. De verslaggever van het Eindhovens Dagblad is van mening dat de regerend landskampioen ‘een harde evaluatie nodig heeft, waarin zowel de rol van trainer Peter Bosz, technisch directeur Earnest Stewart en de spelersgroep op tafel moeten liggen’. PSV had bij aanvang van de tweede seizoenshelft nog een forse voorsprong op Ajax, maar staat na de 0-2 nederlaag in eigen huis tegen de directe concurrent op negen punten achterstand.

PSV was bij aanvang van dit seizoen de gedoodverfde titelfavoriet en leek halverwege af te stevenen op prolongatie van de landstitel. De Eindhovenaren hadden zes punten meer dan Ajax en rekenden in de laatste maand voor de winterstop nog op overtuigende wijze af met FC Twente (6-1) en Feyenoord (3-0). Maar sinds de jaarwisseling gaat het van kwaad tot erger voor PSV. De ploeg van Bosz heeft in de tweede seizoenshelft al ontzettend veel punten verloren, werd in de halve finale van de KNVB-beker gevloerd door Go Ahead Eagles en kreeg in de achtste finales van de Champions League gigantisch klop van Arsenal. Zondagmiddag volgde in de thuiswedstrijd tegen Ajax de volgende domper in 2025.

“Ingrepen na dit seizoen lijken onvermijdelijk. Als het al niet eerder gebeurt, want Feyenoord is inmiddels vervaarlijk dichtbij gekomen in de strijd om plek twee”, zo schrijft Elfrink in zijn analyse voor het Eindhovens Dagblad. Het verschil tussen PSV en Feyenoord is nu nog acht punten, maar de Rotterdammers spelen woensdagavond de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen. “Daarvoor is PSV zeker nog favoriet, maar de Eindhovenaren geven de punten na de winterstop weg alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En Feyenoord overtuigt ook niet, maar heeft PSV nog aan een touwtje omdat de ploeg van Bosz later dit seizoen nog naar De Kuip reist”, zo klinkt het. Volgens Elfrink lijkt na de ‘ineenstorting van PSV na de winterstop helemaal niks meer zeker’.

LEES OOK: Zelfs de verslaggever is verbaasd: Noa Lang trekt bijzonder pijnlijke conclusie over PSV

‘Harde evaluatie nodig’

PSV ging door een gelijkspel tegen Arsenal (2-2) en een simpele overwinning op RKC Waalwijk nog wel met een goed gevoel de interlandperiode in, waarin het Malik Tillman zag terugkeren van een blessure. De Amerikaan begon tegen Ajax op de bank en viel al vroeg in de tweede helft in, maar kon niet voorkomen dat de Amsterdammers het duel al voortijdig op slot gooiden. Door de nederlaag kan PSV de titel zo goed als zeker uit het hoofd zetten. “PSV heeft een harde evaluatie nodig, waarin zowel de rol van trainer Peter Bosz, technisch directeur Earnest Stewart en de spelersgroep op tafel moeten liggen. PSV rijdt momenteel een doodlopende straat in en is zelfs op weg naar meer ellende als de zaak niet snel omkeert”, zo schrijft Elfrink. “Het elftal van zondag oogde op een paar fases na nerveus en zelfs zielloos, ondanks alle hartstochtelijke aanmoedigingen vanaf de tribunes. PSV werd op een PSV-onwaardige manier te kijk gezet en kon in het laatste half uur veel te weinig gevaar stichten.”

LEES OOK: PSV-supporters krijgen gigantische trap na: 'Wat Hiddink wilde laten verdwijnen, is helemaal terug'

Kritiek op technisch directeur Stewart

Volgens Elfrink mag Bosz ‘verantwoordelijk worden gehouden voor de slechte resultaten op de korte termijn’. De clubwatcher benadrukt tegelijkertijd dat de rol van technisch directeur Stewart ook ‘zeker tegen het licht mag worden gehouden’. “Bij PSV zijn er wel erg veel aflopende contracten en is er dus onzekerheid. Er waren het afgelopen jaar nogal wat beslissingen op het laatste moment (Pérez, Nagalo), waarbij het nodige werk daarvoor was mislukt”, zo klinkt de kritiek op Stewart, waarbij Elfrink ook wijst op de twee ‘matige versterkingen’ op de rechts- en linksbackpositie (Rick Karsdorp en Tyrell Malacia). “Het beleid om de spelersgroep bij elkaar te houden werd vorig jaar nog bejubeld, maar heeft in retrospectie niet goed uitgepakt. Dat is een gezamenlijke beslissing bij PSV geweest, waarvoor Stewart niet alleen de zwartepiet hoort te krijgen.”

Elfrink verwacht dat ‘de complete leiding en raad van commissarissen de komende periode zullen benutten om tot een oordeel te komen’. “Ze zullen zich harde heelmeesters moeten tonen en zich moeten afvragen of het met de huidige verantwoordelijken verder kan, want de resultaten na de winterstop bij PSV zijn belabberd geweest. In het verleden zijn er genoeg flinke ingrepen geweest na zo’n slechte periode”, aldus Elfrink.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 We telden minstens zes fouten bij PSV - Ajax, waarvan er vier uitvielen in het voordeel van PSV en twee in het voordeel van Ajax. 🔗

👉 Noa Lang verloor tijdens PSV - Ajax de controle, na een overtreding van Davy Klaassen. 🔗

👉 Mika Godts wees PSV driemaal af. "Ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze voor Ajax." 🔗

👉 PSV heeft in de zoektocht naar een opvolger voor doelman Walter Benítez zijn oog laten vallen op Maduka Okoye. 🔗