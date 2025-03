PSV-supporters krijgen gigantische trap na: 'Wat Hiddink wilde laten verdwijnen, is helemaal terug'

Willem Vissers heeft zich zondagmiddag tijdens de kraker tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion zitten ergeren aan supporters van de thuisclub. De formatie van coach Peter Bosz speelde de zoveelste zwakke wedstrijd sinds de jaarwisseling, maar Vissers hoorde tot zijn eigen verbazing dat de kritiek vanaf de tribunes zich vooral richtte op scheidsrechter Serdar Gözübüyük in plaats van ‘het waardeloze voetbal van PSV’. Volgens Vissers is ‘het verongelijkte calimerogedrag helemaal terug in Eindhoven’.

En dat is de volgende pijnlijke constatering voor PSV, na de dramatisch verlopen thuiswedstrijd tegen Ajax. De Eindhovenaren hadden moeten winnen om de achterstand terug te brengen tot drie punten en daarmee de strijd om het kampioenschap open te gooien, maar kwamen er - op de eerste tien minuten na de rust na - niet aan te pas en leden een 0-2 nederlaag. Vissers is, evenals Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) en Jeroen Kapteijns (De Telegraaf), verwoestend over PSV, maar richt zich in zijn kritiek ook tot (een deel van) de Eindhovense aanhang.

“Aanstaand kampioen Ajax is een ander Ajax dan voorheen, het is een ultieme make-over van het oorspronkelijke Ajax, dat historische vehikel van de aanval. Het is een kampioen van Italiaanse snit”, is Vissers in zijn artikel op de website van de Volkskrant eerst nog lovend over de huidige koploper van de Eredivisie. “Ajax is op weg naar de toekomst, als elftal in opbouw, ondanks de best hoge gemiddelde leeftijd. Nou ja, Ajax is meer een club in restauratie, na een paar vreselijke jaren, en het huidige elftal is de best mogelijke ploeg van dit moment; de ploeg met bescheiden ambities die het allerhoogste in de Eredivisie zal bereiken, als cadeau voor de werklust en saamhorigheid.”

‘Calimerogedrag is helemaal terug in Eindhoven’

Volgens Vissers kan het contrast met PSV haast niet groter zijn. “De ploeg heeft structuur en ruggengraat, terwijl PSV mogelijk nog steeds de beste selectie heeft, maar daarin te veel is gaan geloven”, zo klinkt het, alvorens de verslaggever zijn frustratie uit over het gedrag van een deel van de PSV-aanhang. “’Serdar hoerenjong’, zong een deel van het opgefokte publiek bijna onafgebroken voor rust, waarbij ze hun frustratie botvierden op scheidsrechter Gözübüyük, terwijl ze voorbijgingen aan het waardeloze voetbal van PSV. Wat voormalig trainer Guus Hiddink voor altijd wilde laten verdwijnen, het verongelijkte calimerogedrag, is helemaal terug in Eindhoven”, zo constateert Vissers.

Zoals gezegd telde voor PSV zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Ajax enkel de winst en Bosz zei vrijdag op zijn persconferentie nog dat zijn ploeg er ‘alles’ aan zou gaan doen om die over de streep te trekken, maar daarvan was binnen de lijnen weinig tot niets te merken. “PSV begon het seizoen als kampioen, op het moment dat Bosz al constateerde dat de instelling anders was. Minder. PSV wist het verval lange tijd te verbloemen, maar zondag voltrok zich de totale ontmaskering. Voor een elftal dat streed voor zijn laatste kans, was het optreden verbijsterend. Niets was te zien van het jagen op de tegenstander”, aldus Vissers.

