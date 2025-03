Verwoestend oordeel over PSV: 'Een zeurende, onsamenhangende en verwende ploeg zonder geloof'

PSV moet het flink ontgelden na het dramatische optreden in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De ploeg van trainer Peter Bosz werd op voorhand gezien als grote favoriet voor de winst, maar kwam er in het eigen Philips Stadion geen moment aan te pas en werd tactisch overklast door Francesco Farioli en zijn manschappen. Volgens clubwatcher Rik Elfrink is Ajax ‘door iedereen sinds het begin van dit seizoen volledig onderschat en PSV overschat’, terwijl Willem Vissers spreekt van de ‘aanstaand kampioen’ én ‘een verwende ploeg zonder geloof’.

PSV kroonde zich in het afgelopen seizoen met volledige overmacht tot kampioen van Nederland en leek halverwege de huidige jaargang op weg naar prolongatie van de landstitel. De voorsprong op Ajax was zes punten en in de laatste maand voor de winterstop kreeg zowel FC Twente (6-1) als Feyenoord (3-0) flink klop in het Philips Stadion. Maar na de jaarwisseling is PSV als een kaartenhuis in elkaar gestort. Waar de ploeg van Bosz het ene na het andere punt heeft laten liggen, blijft Ajax maar winnen. “PSV heeft in de afgelopen 12 wedstrijden maar 16 punten gepakt en er dus 20 verspeeld. Vrij ongekend. De ploeg presteert sinds medio december als een middenmoter. Goals vallen met het grootste gemak binnen en er wordt veel minder gescoord dan voorheen”, zo schreef Elfrink na het laatste fluitsignaal op X.

De verslaggever van het Eindhovens Dagblad liet er geen misverstand over bestaan: het optreden van PSV tegen Ajax was ondermaats. “Vandaag waren niet alleen Veerman en Til voor rust zwak, maar ook (en dat is niet voor het eerst) een povere invalbeurt van Malacia. Benítez zag er ook niet goed uit bij de 0-2. Aanvallend heeft PSV veel te weinig gebracht”, zo klinkt het. Daar blijft het niet bij wat de kritiek betreft. “Ajax is door iedereen sinds het begin van dit seizoen volledig onderschat. En PSV overschat. De volgens velen beste selectie zal bij zichzelf te rade moeten gaan en de leiding en staf zullen moeten evalueren na een periode van extreme wisselvalligheid. Vandaag was het zeer zwak”, aldus Elfrink, die na afloop van de kraker drie duidelijke conclusies trok. “Ajax neemt voorschot op de titel, wedstrijd leek bij supporters van PSV meer te leven dan bij PSV zelf, PSV creëert amper iets.”

‘PSV is een zeurende, onsamenhangende, verwende ploeg zonder geloof’

Vissers laat eveneens geen spaan heel van de regerend landskampioen, die - zoals Noa Lang na afloop voor de camera van ESPN concludeerde - niet langer over het kampioenschap ‘mag praten’. “Met geweld zwaaide Ajax zondag de deur naar het kampioenschap open. Ajax, defensief ijzersterk, ontmaskerde in Eindhoven titelhouder PSV als een zeurende, onsamenhangende, verwende ploeg zonder geloof”, zo schrijft Vissers op de website van de Volkskrant. “PSV speculeerde op de gezamenlijke oprisping van de individuele kwaliteiten in de selectie van trainer Peter Bosz, die na het seizoen volgens contract zal blijven, maar over wiens positie gesproken zal worden. Het verval na de winterstop is onaanvaardbaar voor een elftal dat pretendeert top te zijn. PSV stond zes punten voor, nu negen achter.”

Jeroen Kapteijns van De Telegraaf hield zich evenmin stil. “Gözübüyük heeft veel op zijn klokje gewezen in de tweede helft, maar de extra tijd bedraagt slechts vijf minuten. Op de tribunes is het links en rechts wat onrustig, terwijl het stadion al leeg loopt. PSV blijft zonder prijs dit seizoen en moet aan de bak voor de tweede plek”, zo klinkt het op X. Volgens Kapteijns was de ‘verslagenheid’ bij PSV groot na het laatste fluitsignaal. “Ajax viert feest met de eigen fans, terwijl PSV een rondje loopt door een vrijwel leeg stadion. Flink démasqué dit seizoen van de kampioen van vorig seizoen. Het wordt voor Bosz een kwestie van redden wat er te redden valt. En PSV wacht een flinke verbouwing in de zomer.”

