Zelfs de verslaggever is verbaasd: Noa Lang trekt bijzonder pijnlijke conclusie over PSV

heeft zondagmiddag na afloop van de kraker tussen PSV en Ajax de handdoek definitief in de ring gegooid. De Eindhovenaren wisten op voorhand dat er op eigen veld gewonnen had moeten worden om de spanning in de titelstrijd terug te brengen, maar zaten er geen moment goed in en leden in het eigen Philips Stadion een pijnlijke 0-2 nederlaag. Volgens Lang mag zijn ploeg niet over het kampioenschap praten. De aanvaller denkt bovendien dat PSV ‘niet met de druk om kon gaan’, een uitspraak die zelfs bij de verslaggever van ESPN tot verbazing leidde.

Het verschil tussen PSV en Ajax bij aanvang van hun onderlinge ontmoeting in Eindhoven was zes punten in het voordeel van de Amsterdammers. Bij een overwinning van PSV had de spanning in de titelstrijd er weer volop op gezeten, maar de middag mondde voor de formatie van coach Peter Bosz dus uit in een gigantische teleurstelling. Lang liet er na afloop geen misverstand over bestaan. “Twee keer verloren, dan kun je niet over het kampioenschap praten. Eigen schuld, dikke bult. Ja, het is klaar”, zo klonk het voor de camera van ESPN. Ook Lang had niet het gevoel dat zijn ploeg meer uit de wedstrijd had kunnen halen. “Je moet er natuurlijk altijd in blijven geloven, maar na de 0-2 weet je dat het lastig wordt, met ik denk nog twintig minuten.”

In de eerste tien minuten van de tweede helft kreeg PSV de druk er nog wel op bij Ajax, maar écht in de problemen kwamen de bezoekers niet. “Ze stonden, denk ik, heel compact. We kwamen er gewoon niet doorheen. Simpel. We kwamen er gewoon niet doorheen. Ze stonden heel compact, het was lastig om doorheen te voetballen. Misschien waren we te statisch”, zo sprak Lang, die er zelf ook niet in slaagde om een gaatje te vinden in de hechte Amsterdamse defensie en zijn oude club bij balbezit wél gevaarlijk zag worden. Volgens Lang had het matige optreden van PSV niets te maken met het feit dat er gewonnen móést worden. “We wisten dat het moest. Als je daar niet mee om kan gaan, dan moet je geen voetballer zijn. We hebben het gewoon niet goed gedaan. Blijkbaar konden we vandaag de druk niet aan.”

'Focus op de tweede plaats'

Een ‘pijnlijke conclusie’, volgens verslaggever Pascal Kamperman. Lang kon er echter niets anders van maken. “Ja, maar het is wel de realiteit. Twee keer verloren van Ajax, dan is Ajax beter dan wij. We moeten het niet over het kampioenschap hebben. We moeten ons focussen op de tweede plek. De tweede plek proberen binnen te halen, zo het seizoen afsluiten en dan verder”, aldus Lang. PSV heeft op dit moment zes punten meer dan nummer drie FC Utrecht. Mocht Feyenoord het thuisduel met Go Ahead Eagles winnend afsluiten en ook aan de inhaalwedstrijd tegen FC Groningen drie punten over houden, dan komt het op vijf punten van PSV. De Eindhovenaren zullen dus nog vol aan de bak moeten om de tweede plek en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League te bewerkstelligen.

