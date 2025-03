'Jorrel Hato (19) koopt appartement van ruim €1.500.000'

is deze maand pas negentien geworden, maar heeft zichzelf al getrakteerd op een bijzonder luxe appartement. Dat weet Bekende Buren te melden. Het nieuwe onderkomen van de Ajax-verdediger bevindt zich op de Zuidas, vlak bij de Johan Cruijff ArenA.

Hato debuteerde in januari 2023 voor Ajax 1, in de met 0-2 gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. Inmiddels heeft de jonge verdediger al 103 wedstrijden gespeeld voor de club. In maart van 2024 verlengde Hato zijn contract tot medio 2028.

Het appartement, gelegen op de Amsterdamse Zuidas, kostte de negentienjarige naar verluidt 1.650.000 euro, gelijk aan de vraagprijs. Het mag wat kosten, maar 'voor dat bedrag krijgt hij ook echt wat'. Het appartement op veertien hoog biedt een mooi, groen uitzicht en is zo’n 143 vierkante meter groot.

Naast drie slaapkamers en twee badkamers zijn er in het appartement een designkeuken met ingebouwde koffie- en wijnkast en een balkon te vinden. In het appartementencomplex is er bovendien een spa-gedeelte met zwembad en sauna.

