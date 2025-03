Grote zorgen om Ajax-talent in wie Marc Overmars iets van zichzelf terugzag

Het Parool vraagt zich hardop af of nog gaat doorbreken bij Ajax. De inmiddels twintigjarige linksbuiten debuteerde al meer dan drie jaar geleden, nog onder Erik ten Hag, in de hoofdmacht van de Amsterdammers. De afgelopen twee seizoen kwam Van Axel Dongen door veelvuldig blessureleed echter niet verder dan een handvol wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

Op 1 juni 2021 maakte Ajax bekend dat de aanvaller werd onderscheiden met de Abelhak Nouri Trofee, de prijs voor het grootste talent van de jeugdopleiding. Daarmee trad Van Axel Dongen in de voetsporen van illustere voorgangers als Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Daley Blind, Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch. Waar de prijs bij zijn voorgangers de opmaat bleek voor een illustere loopbaan n de top van het Europese voetbal, staat de teller bij Van Axel Dongen bijna vier jaar later nog altijd maar op een schamele acht optredens in Ajax 1.

Zijn debuut beleefde hij nog voor zijn achttiende verjaardag, in een bekerduel met Barendrecht in december 2021 (4-0). Een maand later volgde de vuurdoop voor Van Axel Dongen in de Eredivisie, op bezoek bij FC Utrecht (0-3 winst). "Iedereen ziet de potentie: een explosieve linksbuiten met diepgang, die ook nog behendig en doelgericht is", schrijft Parool-verslaggever Jop van Kempen. "Een vriendelijke, goedlachse jongen met leiderschapskwaliteiten. Het verhaal gaat dat oud-technisch directeur Marc Overmars z’n eigen spel in Van Axel Dongen terugzag. Maar komt het er ooit nog uit?" vraagt de journalist zich hardop af.

"Hij heeft de dikste voetbalkuiten die ik ooit heb gezien, maar zijn robuuste onderstel is helaas erg kwetsbaar", vat Van Kempen de situatie in het kort samen. Blessureleed wierp Van Axel Dongen de voorbije jaren ver terug in zijn ontwikkeling. Dit seizoen kwam hij pas drie keer (kort) in actie namens Jong Ajax, voor het laatst op 4 oktober vorig jaar. Ondertussen beschikt hij over een contract dat medio 2027 afloopt en waarin een salaris is opgenomen dat tegenwoordig niet snel meer zal worden betaald aan een talent dat het allemaal nog moet bewijzen. Dat kwam uit de koker van toenmalig technisch manager Klaas-Jan Huntelaar, zo legt Van Kempen uit: "De fysieke kwetsbaarheid was toen al tot op zekere hoogte bekend, maar er waren kapers op de kust en de grote belofte kreeg het voordeel van de twijfel", schrijft de verslaggever.

'Ik vrees voor een nieuwe, eeuwige belofte'

De nieuwe realiteit is echter dat Ajax elke cent maar één keer uit kan geven en dat beleidsbepalers Marijn Beuker en Alex Kroes lagere contracten met daarin prestatievoorwaarden uitdelen, zoals bijvoorbeeld duidelijk werd rond de contractverlenging van het Belgische toptalent Rayane Bounida. "In de huidige realiteit is Van Axel Dongen een dikbetaalde speler. Die nauwelijks speelt", stelt Van Kempen dan ook vast. De journalist houdt zijn hart vast voor de toekomst van de linksbuiten: "Ik hoop op een doorbraak, maar ik vrees voor een nieuwe, eeuwige belofte", aldus Van Kempen.

