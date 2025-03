Oliver Edvardsen moet slikken: 'Dit wist ik niet, ik moet het even verwerken'

en de Johan Cruijff ArenA blijken vooralsnog een goede match. De nieuwe linksbuiten van Ajax scoorde in zijn eerste drie thuiswedstrijden. Daarmee is hij de eerste Ajacied sinds Patrick Kluivert die daarin slaagde.

Als invaller produceerde Edvardsen zondag de gelijkmaker (2-2) tegen AZ. “Ik stond bij de tweede paal en je weet nooit of de bal er komt, maar hij kwam er. Het was niet de meest bijzondere, maar die tellen ook. Het is natuurlijk bijzonder om te scoren voor Ajax. Elk doelpunt geeft een goed gevoel”, vertelt de 26-jarige Noor in een interview met Ajax TV.

Dat hij daarmee de prestatie van Kluivert evenaart, maakt indruk op de buitenspeler. “Dat wist ik niet. Ik moet het even verwerken. Kluivert was een geweldige speler en ik kan een hoop van hem leren.”

De van Go Ahead Eagles overgekomen Edvardsen voelt zich inmiddels al op zijn gemak Amsterdam. “Ik hou van de stad, de mensen en voel me hier heel erg thuis. Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten en misschien is het wel meer dan ik had verwacht. Het is hier geweldig. En natuurlijk moet ik nog wennen want het is een nieuwe omgeving en een andere speelstijl.”

