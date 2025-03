Britten tweeten tijdens Engeland - Albanië massaal over Jordan Henderson (en het is niet positief)

heeft vrijdagavond zijn rentree gemaakt in het shirt van Engeland. De middenvelder van Ajax behoort voor het eerst sinds maart vorig jaar tot de selectie van de nationale ploeg en kwam in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Albanië in de slotfase binnen de lijnen. Fans van de Engelse nationale ploeg zijn vol verbazing dat zij Henderson anno 2025 nog steeds met het embleem van The Three Lions op zijn borst zien spelen.

Henderson debuteerde op 17 november 2010 in de nationale ploeg en behoorde tot de selecties voor de WK’s van 2014, 2018 en 2022 én de EK’s van 2012, 2016 en 2021. De middenvelder maakte in de zomer van 2023 nogal wat tongen los met zijn overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq. Na een half jaar hield hij het echter alweer voor gezien in Saudi-Arabië. Henderson keerde bij Ajax terug op de Europese velden en hoopte zich in Amsterdam in de Engelse selectie voor het EK in Duitsland te spelen. Hij mocht zich weliswaar in maart melden bij de nationale ploeg, maar kreeg geen speeltijd. Een uitverkiezing voor het EK zat er vervolgens niet in.

Na een mislukt eerste half jaar bij Ajax én het mislopen van een plek in de EK-selectie weigerde Henderson de handdoek in de ring te gooien. Hij vocht zich terug bij Ajax en is dit seizoen een belangrijke kracht in de ploeg van trainer Francesco Farioli. Voor de winterstop haalde hij vooral in de topwedstrijden tegen Feyenoord en PSV een heel hoog niveau. Na de jaarwisseling wisselt hij goede wedstrijden af met mindere optredens, zoals in de recente thuiswedstrijd tegen AZ. Twee dagen daarvoor werd Henderson nog geselecteerd voor de eerste twee WK-kwalificatieduels van Engeland. Zijn uitverkiezing leidde tot grote verbazing in Engeland en riep veel vraagtekens op. Thomas Tuchel, de opvolger van Gareth Southgate, sprak echter zijn vertrouwen uit in de Ajax-captain.

Jordan Henderson na Ajax - Feyenoord beticht van liegen: 'De grootste leugen van allemaal'

De Duitser liet Henderson vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Albanië acht minuten voor het einde van de reguliere speeltijd invallen. Hoewel de wedstrijd op dat moment dankzij doelpunten van Myles Lewis-Skelly en Harry Kane al beslist was, spraken Engeland-fans op social media hun verbazing uit over het feit dat Henderson in 2025 nog altijd in het shirt van de nationale ploeg te bewonderen is. Na zijn invalbeurt werden vele tweets de wereld in gestuurd. “Het is 2025 en Jordan Henderson krijgt nog steeds minuten in een Engeland-shirt. Ik vind het verbijsterend”, zo schreef iemand.

