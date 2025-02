Jordan Henderson na Ajax - Feyenoord beticht van liegen: 'De grootste leugen van allemaal'

Valentijn Driessen spreekt met geen goed woord over de manier waarop zich zondagmiddag na afloop van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord presenteerde tegenover de aanwezige pers. De middenvelder van Ajax werd door de journalisten uitgebreid bevraagd over zijn vermeende intentie om de club uit Amsterdam deze transferwindow nog te verruilen voor AS Monaco. Henderson zette het overgrote deel van de geruchten over zijn toekomst weg als leugens, maar volgens Driessen is het de Engelsman zelf die weigert de waarheid te spreken.

Ajax was donderdag in voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Galatasaray, toen verschillende media plots melding maakten van de mogelijke transfer van Henderson naar AS Monaco. De topclub uit de Franse Ligue 1 had de middenvelder dolgraag uit de Johan Cruijff ArenA weg willen halen en Henderson stond er naar verluidt zelf ook wel voor open, maar Ajax wilde onder geen enkel beding meewerken aan een vertrek van z’n absolute sterkhouder. Dat bracht nogal wat teweeg. Henderson droeg tegen Galatasaray níét de aanvoerdersband, juichte niet uitbundig mee met zijn ploeggenoten en zijn wissel in de tweede helft had veel weg van een afscheid.

Na afloop van dat duel, meldde Ajax-watcher Mike Verweij dat Henderson op ramkoers was komen te liggen met zijn club en een vertrek naar AS Monaco probeerde te forceren. Volgens Henderson is er echter helemaal niets van waar. De aanvoerder van Ajax kon zondagmiddag op de persconferentie na afloop van het thuisduel met Feyenoord zijn frustraties niet in bedwang houden en maakte op felle wijze duidelijk wat hij van alle berichten in de media vond. Driessen is echter niet onder de indruk van Henderson. “Hij kwam na de gewonnen Klassieker met een frontale tegenaanval - in de geest van het spel van het tegenwoordige Ajax - en vertelde dat 99% van alle verhalen over een door hem geforceerde transfer naar AS Monaco leugens waren. Dat was nog wel de grootste leugen van allemaal”, zo schrijft Driessen op de website van De Telegraaf.

“Toen hij daarna werd bevraagd tijdens de persconferentie verschool hij zich achter details waarover hij niet naar buiten wilde treden. Beseffende dat het zijn verweer sterk zou ondermijnen”, zo beweert Driessen. Volgens de verslaggever ‘flirtte’ Henderson wel degelijk ‘serieus’ met AS Monaco en wilde hij Ajax ‘direct de rug toekeren voor een Frans avontuur’. “Aanvankelijk weigerde hij te spelen, maar daarvan kon de clubleiding hem weerhouden. Toch nam de voorbeeldprof zijn frustratie mee van de kleedkamer naar het veld. Henderson liep als leider van de spelersgroep met de aanvoerdersband richting het veld. Zonder overleg met trainer Francesco Farioli gaf de Engelsman het stukje stof aan doelman Remko Pasveer”, zo stelt Driessen, die Henderson bij beide Amsterdamse doelpunten de festiviteiten ‘zo goed en zo kwaad’ zag ontwijken.

Driessen noemt Henderson een ‘slechte acteur’

Volgens Henderson getuigt de berichtgeving in de Nederlandse pers van weinig respect. Niet alleen richting hem, maar ook zijn familieleden. Driessen noemt het echter ‘heel goedkoop’ dat Henderson zijn familie erbij haalde. “Hij kon wel tegen kritiek, maar zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, familie en vrienden gingen er onder gebukt dat vond Henderson respectloos.” Driessen begint vervolgens over Henderson zijn overgang van Liverpool naar Saudi-Arabië in 2023. Een keuze die veel stof deed opwaaien in Engeland, omdat de middenvelder in zijn thuisland een ‘warm pleitbezorger’ was voor de LHBTIQ-gemeenschap en regelmatig de regenboogband droeg als aanvoerder van Liverpool.

Ondanks de commotie naar aanleiding van de geruchten over een transfer naar AS Monaco, was Henderson tegen Feyenoord ‘gewoon’ de aanvoerder van Ajax. Driessen stelt echter dat ‘het masker’ van Henderson zijn gezicht af is gevallen. “In een stuiptrekking zoekt Henderson de schuld bij de goed geïnformeerde media door een hoop lawaai te produceren met ongefundeerde beschuldigingen. Iets waarmee hij zichzelf voor de zoveelste keer te kijk zet. Henderson is niet de persoon die hij graag wil zijn. Hij is een toneelspeler, een slechte ook nog”, zo klinkt het.

