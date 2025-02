Henderson clasht hard met journalisten: 'In 100 jaar nog nooit zo'n boze speler gezien'

komt fel voor de dag op de persconferentie na de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. De middenvelder van Ajax krijgt de nodige vragen over de geruchten die deze week de ronde deden.

“Kan je uitleggen wat er is gebeurd?”, vraagt een journalist, die daarvoor al enkele vragen stelde over de geruchten. Henderson antwoordt: “Het klinkt alsof jij meer weet dan ik, dus jij mag het uitleggen aan me.”

Henderson herhaalt daarna meerdere dingen die hij zondagmiddag ook in het interview met ESPN zei. Hij vertelde nogmaals dat hij tegen Galatasaray de aanvoerdersband niet droeg omdat hij zich daar niet comfortabel bij voelde, dat hij wel zijn ‘job’ wilde doen door in actie te komen en dat hij de volgende dag met de directie in gesprek ging.

Henderson zou tegen Galatasaray de doelpunten niet hebben gevierd met de rest van de ploeg. “Oh ja?”, reageert hij daarop. “Heb je ze teruggezien?” De journalist antwoordt van wel. Henderson: “Op welk moment vierde ik het niet? Na de eerste goal van Bertrand (Traoré, red.) liep ik richting de groep en gaf ik iedereen een high-five, ook Bertrand. Of niet?”

De journalist geeft daarna toe dat hij zich ‘dat niet zo goed herinnert’. Henderson antwoordt direct: “Ik dacht dat je net zei dat je de beelden terug hebt gekeken?” De Engelsman vervolgt: “Voor de 2-0 wierp Pasveer de bal snel uit. Na de goal draaide ik me om, wees ik naar hem en vierde ik het doelpunt met hem op de middenlijn. Kijk de beelden maar terug.”

"Begrijp me niet verkeerd, ik was inderdaad mezelf niet donderdag. Ik denk dat 99 procent van de mensen niet gespeeld zou hebben, als ze wisten wat er allemaal is gebeurd. Mensen in deze zaal hebben mijn professionaliteit ter discussie gesteld. Ik vind het compleet ongepast. Ik heb een gezin. Ik kan ermee omgaan, ik heb wel ergere dingen meegemaakt in mijn carrière. Maar ik heb ook een vrouw, kinderen, moeder, vader, die de onzin lezen van jullie in de media. 99 procent was onzin.”

Henderson over zijn salaris

Henderson zegt dat financiële situatie van Ajax de enige reden is waarom de transfer naar Monaco ter sprake kwam. “En dat is alles wat ik daarover moet zeggen. We weten allemaal dat Ajax financiële problemen heeft en dat topverdieners moesten vertrekken. Ik moet ook iedere maand aanhoren dat ik te veel betaald krijg. Als het moment komt voor Ajax om de knoop daarover door te hakken, wordt de schuld bij mij gelegd en wordt gezegd dat ik onprofessioneel ben. Compleet onwaar. Een paar mensen in deze zaal hebben misschien bepaalde bronnen, maar het klopt niet.”

“Wat me pijn doet, zijn dingen die geschreven zijn en onwaar zijn. Gebaseerd op wat? Ik zit al zeventien jaar in het voetbal. En dan stel je mijn professionaliteit ter discussie? Ik heb niet gezegd dat ik niet wilde spelen. Ik denk dat mensen zichzelf nu proberen te beschermen.”

Henderson clasht met Verweij

Mike Verweij vraagt vervolgens waarom Henderson een transfer naar AS Monaco wilde maken. “Opnieuw: gebaseerd op wat?!” Verweij zegt dat trainer Francesco Farioli dat tegen de pers heeft gezegd. “De trainer heeft gezegd dat ik naar Monaco wilde?! Omdat ik een mooi aanbod had gekregen? Dat is niet waar.” Verweij: “Dan denk ik dat je dat tegen de trainer moet zeggen.” Verweij en Henderson discussieerden daarna nog enige tijd. Volgens Verweij moet Henderson met details naar buiten komen, maar dat vindt de middenvelder niet nodig. Een andere journalist, Willem Vissers, zegt daarna; "Ik doe dit werk al honderd jaar, maar ik heb nog nooit zo'n boze speler gezien!"

Henderson hield de gemoederen deze week flink bezig. Afgelopen donderdag verschenen de eerste geruchten over een transfer naar AS Monaco, vlak voor de Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray. Het gedrag van Henderson tijdens dat duel deed behoorlijk wat stof opwaaien. De middenvelder droeg voorafgaand aan de wedstrijd zijn aanvoerdersband over aan Remko Pasveer.

