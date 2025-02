Farioli verzekert: 'De deur is gesloten, hij hoeft geen sorry te zeggen'

Francesco Farioli heeft de laatste twijfels weggenomen over de toekomst van . De trainer van Ajax verzekert de fans dat de middenvelder ondanks de interesse van AS Monaco ‘gewoon’ in Amsterdam blijft.

“Hij is onze captain, alles is opgelost. De deur is gesloten”, maakt Farioli kort voor de aftrap van Ajax – Feyenoord duidelijk in gesprek met ESPN. “Sorry zeggen? Er is niets om sorry over te zeggen. We zijn allemaal oké met elkaar. Ik heb er op de persconferentie al iets over gezegd. Hij heeft een belangrijke wedstrijd gespeeld voor ons, zoals altijd, maar zonder aanvoerdersband omdat hij emotioneel ergens anders was. De zaak is gesloten. Ja, hij is blij om te blijven.”

Artikel gaat verder onder video

Henderson hield de gemoederen deze week flink bezig. Afgelopen donderdag verschenen de eerste geruchten over een transfer naar Monaco, vlak voor de Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray. Het gedrag van Henderson tijdens dat duel deed behoorlijk wat stof opwaaien. De middenvelder droeg voorafgaand aan de wedstrijd zijn aanvoerdersband over aan Remko Pasveer en vierde doelpunten niet mee.

LEES OOK: Ajax-fans richten zich massaal tot Jordan Henderson op training

Na overleg met technisch directeur Alex Kroes zou Henderson zijn bijgedraaid, totdat er zaterdag opnieuw geruchten opdoken over een winterse transfer. Nu is dus duidelijk dat de Engelsman normaliter bij Ajax blijft.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez: 'Ondanks zijn gekus heeft hij ontzettend spijt van zijn transfer naar Ajax'

Wout Weghorst heeft grote spijt van zijn transfer naar Ajax, denkt Kenneth Perez.