‘Deal nog niet van de baan: Jordan Henderson draait opnieuw 180 graden’

Een vertrek van bij Ajax kan nog steeds niet volledig worden uitgesloten. De Engelsman werd donderdag plots nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar AS Monaco en had zijn zinnen naar verluidt al op een transfer gezet, maar veranderde na afloop van het duel met Galatasaray van gedachte. Henderson zou nu echter wéér honderdtachtig graden zijn gedraaid.

Dat schrijft Get Football News France op basis van berichtgeving door L’Équipe althans. Vrijdag leek een transfer van Henderson nog definitief van de baan. Donderdag, een paar uur voor de ontmoeting tussen Ajax en Galatasaray, maakten verschillende media melding van de concrete belangstelling van AS Monaco voor de middenvelder. De nummer drie van Frankrijk wil Henderson dolgraag nog voor het sluiten van de transferdeadline overnemen van Ajax, dat echter niet bereid is mee te werken aan een tussentijds vertrek van de aanvoerder. Dat zou tot teleurstelling hebben geleid bij Henderson, die bij de clubleiding zou hebben aangedrongen op een transfervrij vertrek en zelfs zou hebben gedreigd niet meer voor Ajax in actie te komen, mocht er niet aan zijn wens worden voldaan.

‘Transfer nog niet van de baan’

Maar vrijdag kwam naar buiten dat Henderson honderdtachtig graden was gedraaid en ‘gewoon’ het seizoen bij Ajax wilde afmaken. Daarmee leek het gedaan, maar niets blijkt minder waar. L’Équipe schrijft zaterdagmorgen dat een transfer van Henderson nog steeds een mogelijkheid is. “Henderson, die een U-bocht had gemaakt en beloofde bij de Nederlandse club te blijven, maakte nóg een U-bocht, waarbij hij opnieuw zijn wens uitsprak om een overstap naar Monaco te voltooien”, zo klinkt het. Daarbij lijkt ook Ajax een andere stelling in te hebben genomen. Waar een vertrek van de kapitein in eerste instantie nog onbespreekbaar was, zouden de Amsterdammers nu een transfersom van twee miljoen euro ‘eisen’.

Wat daarvan waar is, zal in de laatste dagen van de transferwindow moeten blijken. Henderson wordt in ieder geval ‘gewoon’ bij Ajax aan de aftrap verwacht voor De Klassieker tegen Feyenoord, die zondagmiddag op het programma staat. De Engelsman heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2026. Na een moeizaam eerste halfjaar is hij inmiddels een onmisbare kracht in de ploeg van trainer Francesco Farioli. Leonne Stentler sprak vrijdagavond in het programma NOS Studio Sport Eredivisie nog zeer lovende woorden over Henderson.

