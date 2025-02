Leonne Stentler ziet Ajax-speler na 'dramatisch' halfjaar veel indruk maken

Leonne Stentler kan het heel goed begrijpen dat Ajax ‘nee’ heeft gezegd tegen een vertrek van . De Engelsman werd op de dag van de thuiswedstrijd tegen Galatasaray in de Europa League plots nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar AS Monaco en stond er naar verluidt wel voor open om een nieuw avontuur aan te gaan. Volgens Stentler is Henderson echter cruciaal voor het elftal van trainer Francesco Farioli.

Henderson arriveerde vorig jaar januari in Amsterdam en moest de jonge, onervaren en volledig uit balans geraakte selectie van Ajax van kwaliteit en vooral leiderschap voorzien. Zijn debuut in de kraker tegen PSV was veelbelovend, maar daarna zakte hij evenals zijn nieuwe ploeggenoten ver terug. Henderson kwakkelde met zijn fitheid en doordat hij, met in de wetenschap dat hij een torenhoog salaris opstrijkt, niet presteerde, was hij nogal regelmatig het mikpunt van kritiek. Dit seizoen was lang echter alles anders. Henderson is een onmisbare schakel geworden en zowel zónder als mét bal van grote waarde voor Ajax.

De Amsterdammers wilden dan ook zeker niet meewerken met een vertrek van de aanvoerder naar AS Monaco. Henderson zelf had zijn zinnen al op een transfer gezet en het thuisduel met Galatasaray van afgelopen donderdag had veel weg van zijn afscheidswedstrijd, maar na een goed gesprek met technisch directeur Alex Kroes zou hij van gedachten zijn veranderd. En dat is voor Ajax maar goed ook, zo stelde Stentler vrijdagavond in het programma NOS Studio Sport Eredivisie. “Daar ben ik het mee eens”, zo reageerde Stentler op de uitspraak van presentator Henry Schut dat Ajax er goed aan heeft gedaan om Henderson ten koste van alles te behouden omdat hij zo ‘ontzettend belangrijk’ is. “Zeker als je kijkt naar de vorige wedstrijd tegen Feyenoord.”

Ajax boekte op 30 oktober jongstleden een knappe 0-2 zege in Rotterdam. Een cruciale rol was er destijds weggelegd voor Henderson. “Hij heeft natuurlijk een heel andere rol gekregen onder Farioli, daardoor is hij denk ik zo belangrijk geworden voor Ajax. Je ziet dat hij vaak de vijfde man in de laatste linie is. Daardoor kunnen centrale verdedigers doorstappen, maar kan hij bijvoorbeeld een naar binnen diepgaande Paixão oppakken. Dat zal, als je Gaaei op rechtsback hebt staan, wel ontzettend nodig zijn om dan zo’n Henderson er naast te hebben. Hij is ook ontzettend goed om juist de momenten te zien wanneer hij dan wel uit die laatste lijn moet doorstappen”, zo klonk Stentler lovend over de Ajax-kapitein. “Dit is tactisch zo’n moeilijke rol. Die past hem ontzettend goed en heeft hem heel erg geholpen. In dat eerste halfjaar was hij dramatisch, maar Farioli heeft hem zó belangrijk gemaakt.”

